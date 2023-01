Protime heeft na 28 jaar een nieuwe CEO. Peter s'Jongers maakt plaats voor Gille Sebrechts, die met zijn 29 jaar maar een jaar ouder is dan de specialist in hr-oplossingen. De jonge wolf moet het bedrijf door twee grote uitdagingen loodsen: de verdere internationalisering in goede banen leiden en een driehonderdtal nieuwe werknemers vinden.

De jongste zit strak in een blauw pak, de oudste casual in zwarte broek en grijze coltrui. Maar ondanks dat contrast delen de nieuwe en de voormalige CEO van Protime wel eenzelfde enthousiasme als ze over het bedrijf vertellen, dat in de Benelux de marktleider is in oplossingen voor tijdregistratie en planning op het werk.

...

De jongste zit strak in een blauw pak, de oudste casual in zwarte broek en grijze coltrui. Maar ondanks dat contrast delen de nieuwe en de voormalige CEO van Protime wel eenzelfde enthousiasme als ze over het bedrijf vertellen, dat in de Benelux de marktleider is in oplossingen voor tijdregistratie en planning op het werk. Na 28 jaar heeft oprichter Peter s'Jongers het dirigeerstokje doorgegeven aan Gille Sebrechts. Met zijn diploma burgerlijk ingenieur verkeer en logistiek heeft de 29-jarige weinig gedaan. "Uit fascinatie om problemen scherp te stellen en op te lossen" kwam Sebrechts in managementconsulting terecht. Dat bracht hem twee jaar geleden bij het Protime-moederbedrijf SD Worx, waar hij als director transformation office met zijn team de onderneming intern door technologische vernieuwingen moest loodsen. S'Jongers blijft bij Protime als voorzitter van de raad van bestuur: "Ik zal een bevoorrechte getuige zijn van de groei en gelijktijdig de bedrijfscultuur kunnen blijven bewaken." Lees verder ondeer de video (Kanaal Z)PETER S'JONGERS. "Ik hecht veel belang aan onze bedrijfscultuur. Protime is al tien jaar op rij beloond met het Great Place to Work-label. Onze werknemers staan centraal. Omdat zij eerst kunnen groeien, groeit het bedrijf mee. Vanuit die filosofie, en met de nodige dosis emotionele intelligentie, heb ik het bedrijf altijd geleid. Die waarden herkende ik meteen in Gille, en intussen heb ik ze ook mogen ervaren in onze inloopperiode samen. Het voelt nu alsof mijn kind het huis uit gaat. Zoals elke goede vader wil je dat het goed terechtkomt. Ik zou Protime nooit hebben kunnen afgeven aan iemand die mijn filosofie en personeelsbeleid met de voeten zou treden." GILLE SEBRECHTS. "Het is niet mijn ambitie de lijn van Peter minutieus voort te zetten. Dat zou ook niet lukken. Een kopie is altijd slechter dan het origineel. Ik geloof wel in de kracht van onze werknemers. Dat is wat Protime de voorbije jaren zo sterk heeft gemaakt en waardoor het bedrijf zo gegroeid is. We zouden nog een tijdje op hetzelfde elan kunnen doorgaan, maar ik heb de voorbije maanden gevoeld dat Protime klaar is voor de volgende fase. "Zo moeten we in de schoot van ons moederbedrijf bekijken hoe we de internationale expansie kunnen versnellen. We zullen procedures moeten opstellen en ons op elkaar afstemmen om dat op een ordentelijke manier te doen. Ik wil daarvoor gerust mijn netwerk bij SD Worx uitspelen." SEBRECHTS. "Het uitgangspunt blijft de eigenheid en de cultuur van Protime te behouden. Er zijn dus geen plannen in de richting van een volledige integratie. Wel willen we onze krachten bundelen in het internationale groeiverhaal. SD Worx heeft een erg uitgebreid Europees netwerk. De klanten vragen een geïntegreerd aanbod van zowel tijdsregistratie, als hr- en payroll-software. Het zou al te gek zijn daar geen gebruik van te maken." SEBRECHTS. "Peter heeft 28 jaar aan het hoofd gestaan. Hij heeft ruimschoots de tijd genomen om zijn vertrek aan te kondigen en zorgvuldig een opvolger te kiezen. Toch is het belangrijk iedereen bevestiging te blijven geven dat er niets aan het DNA van Protime zal veranderen." S'JONGERS. "Transparantie is belangrijk. Enkele anciens werken hier ook al meer dan twintig jaar. Dat iemand anders aan het roer staat, zal voor hen allicht even raar aanvoelen. Daarom hebben we ook in een uitgebreide inloopperiode voorzien." SEBRECHTS. "Daarnaast willen we blijven groeien en onze omzet in de komende vijf jaar verdubbelen. We mikken in die periode op ongeveer 300 extra werknemers, om de groei te faciliteren, en een klantenbestand van ongeveer tienduizend bedrijven in heel Europa." SEBRECHTS. "We kunnen niet overal tegelijk naar een verdubbeling streven. Volgend jaar zien we vooral in Duitsland en Scandinavië een enorme groeimarkt. Daar zijn veel sectoren die we goed kunnen bedienen, bijvoorbeeld de Duitse maakindustrie. We kunnen fabrieken helpen bij de invoer van een tijdregistratiesysteem en hen bijstaan met onze werkplanningstools. SD Worx heeft daar al een stevige voet aan de grond. Dat is een potentiële klantenbasis die wij kunnen aanspreken. Het doel is aanwezig te zijn waar ons moederbedrijf dat ook is." SEBRECHTS. "We hebben sterktes waarmee we het verschil kunnen maken. Ten eerste is onze software internationaal bruikbaar, want we bieden één product aan waarin de complexe arbeidswetgeving van verschillende landen geïntegreerd kan worden. Ten tweede is er de gebruiksvriendelijkheid van ons product. Protime heeft de voorbije jaren een transformatie ondergaan om zowel de hr-medewerker als de eindgebruiker een aangenamere beleving te bezorgen. Tot slot geloof ik dat we verder staan in technologische vernieuwing. Onze werkplanningssoftware wordt nog sterker vervat in het tijdregistratiepakket." S'JONGERS. "Vier jaar geleden hebben we Strobo overgenomen, een start-up die werkt rond werkroosterplanning. Zijn software hebben we intussen geïntegreerd. Nu mensen steeds flexibeler werken, is dat een meerwaarde. Glijdende werkuren, deeltijds of vier vijfde werken, vrijwel elke job wordt een duobaan. Daar speelt onze planningstool op in. En de flexibele werktijden stoppen niet aan de landsgrenzen. Het is een groeimarkt, en we moeten kiezen waar we dat het eerst zullen doen. De software daar installeren is een zaak, de klant daar even goed bijstaan als in België een andere." SEBRECHTS. "Dat we overal tegen nationale kampioenen moeten opboksen, maakt het soms moeilijker. Zij zijn gespecialiseerd in de lokale complexiteit. We moeten dus ook de juiste klanten selecteren, die al over de landsgrenzen heen kijken. We zullen nooit de grootste Duitse speler zijn, maar we willen wel een grote speler in Duitsland worden." S'JONGERS. "Er zit veel spanning op kenniswerkers. Het aantal burn-outs stijgt. Tijdregistratie kan werknemers helpen een goede werk-privébalans aan te houden. Net zoals een hartslagmeter ons erop attent maakt wanneer we te intensief aan het sporten zijn, kunnen ook onlineregistratietools werknemers waarschuwen wanneer ze bijvoorbeeld systematisch overuren kloppen. Daarnaast is er nu ook een Europese richtlijn om overwerk beter te registreren. De natuurlijke barrière tussen werk en privé was te fel vervaagd. We moeten daar weer meer greep op krijgen." SEBRECHTS. "Mijn vriendin zal dat graag horen (lacht). Toen ik afstudeerde, had ik een heel carrièreplan opgesteld. Al na een half jaar heb ik het opgegeven: ik zou gewoon doen wat ik leuk vond. "In mijn vorige job was ik tevreden en ik was absoluut niet op zoek naar iets anders. Toen ik met Peter en later met de rest van het managementteam sprak, werd ik overweldigd door het groeipotentieel van het bedrijf. In de gesprekken die volgden, is dat gevoel nog toegenomen. Ik ben ervan overtuigd dat het ons gaat lukken. Daarom wil ik hier deel van uitmaken."