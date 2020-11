Op 10 november had de ondernemingsrechtbank van Brussel het faillissement uitgeroepen van de ICT-dienstverlener, maar toen was er nog geen duidelijkheid over het lot van de 220 personen.

Getronics Belux zit al sinds de zomer in slechte papieren. Eind oktober werden twee overnemers gevonden, Connectis en Cegeka. Zij namen elk bepaalde delen van het bedrijf over, waardoor een 110-tal werknemers kon overstappen. 'Cegeka is een legitieme speler, daar zijn we tevreden over. Maar Connectis is ook deel van de groep die de Belux-afdeling begin deze zomer heeft afgesplitst, we worden nu dus gewoon voor een prikje terug overgenomen door degene die ons eerst heeft afgestoten', zei ACV-secretaris Kris Vanden Bossche daar toen over.

Na het vinden van de twee overnemers werd nog verder gezocht naar andere spelers, maar op 10 november is het faillissement van het ICT-bedrijf uitgeroepen. Het lot van de resterende werknemers was toen nog onduidelijk, nu blijkt dat 99 procent van hen ontslagen is. 'Er zijn nog drie of vier mensen in dienst, zij helpen de curatoren met hun kennis over het bedrijf', aldus Vanden Bossche.

'Het personeel heeft een ontslagvergoeding gekregen uit het Fonds voor Sluitingen, maar dat is geplafonneerd', gaat Vanden Bossche verder. 'Moesten ze ontslagen zijn zonder een faillissement, zou de vergoeding vele malen hoger liggen.'

