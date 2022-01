Nooit werden zoveel ondernemingen opgericht als in 2021. Trends Business Information (TBI) telde 131.809 starters, een stijging met 9,5 procent tegenover 2020. Die kwam er na een daling tussen 2019 (121.185) en 2020 (120.375).

"De stijging zal zelfs nog groter zijn, omdat een aantal nieuwe starters zich nog niet hebben gemeld. Ik schat het totaal vorig jaar op 135.000", zegt Pascal Flisch (TBI). De daling in het eerste jaar van de coronacrisis deed zich enkel voor in Wallonië en Brussel.

In Vlaanderen steeg het aantal starters in 2020 nog met 3 procent naar 72.056. Wallonië veerde vorig jaar op naar 29.415 starters (plus 11 procent). In Vlaanderen waren er 10 procent meer starters (79.090) dan in 2020. In Brussel steeg het aantal naar 13.955 (plus 5 procent). De overgrote meerderheid van de starters waren in 2021 zelfstandigen (67.686, plus 7 procent), gevolgd door besloten vennootschappen (39.246, plus 17 procent) en commanditaire vennootschappen (5495, plus 15 procent).

De meeste starters waren er in 2021 in de detailhandel (11.251, plus 751), de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (11.151, plus 299), maar ook hoofdkantoren en bedrijfsadviseurs (7.069, plus 211). Die laatste categorie bevat vooral uit vennootschappen die een onderneming of aandelen beheren. Andere niches kenden in 2021 minder starters dan in 2020: overige persoonlijke diensten, vooral in de psychosociale en medische sector (5.411, min 236), vastgoedbeheer en -handel (4.749, min 236) en eet- en drinkgelegenheden (4.228, min 132).

© TBI

