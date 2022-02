Nooit spendeerden bedrijven meer aan fusies en overnames dan in 2021, berekent het advocatenkantoor Allen & Overy (A&O). Vooral technologie was in trek, ook in ons land, weet de fusie- en overnamespecialist Frederiek Adams, vennoot bij A&O. Drie vragen.

1 Blijkbaar werd het transactievolume vooral opgekrikt door megadeals?

FREDERIEK ADAMS. "Het gewicht van transacties van meer dan 5 miljard dollar steeg met 46 procent en die van meer dan 10 miljard dollar met 30 procent. Het wereldwijde volume nam met 64 procent toe tot 5.000 miljard euro. In België was er een stijging met een kwart. De Amerikaanse cijfers werden wel opgekrikt door de special purpose acquisition companies (SPAC's), die kapitaal verzamelen op de beurs om binnen twee jaar een overname te doen."

2 Waarom werd in België geen enkele SPAC opgericht?

ADAMS. "Er was in de eerste helft van 2021 veel interesse om ook op de Euronext Belgische overnamevehikels op te starten, maar uiteindelijk gebeurde dat niet. In Amsterdam startten zo'n vijftien SPAC's. Nu is er minder vraag naar SPAC's. Ik vrees dat ons land de eerste SPAC-trein gemist heeft."

3 A&O verwijst ook naar het gebrek aan capaciteit voor de verzekering van fouten bij de verkoop. Wat is er aan de hand?

ADAMS. "Door de boost aan transacties was het totale risico dat de verzekeraars bereid waren te dekken bereikt. De premies stegen van 1 naar 1,7 procent van het te verzekeren bedrag bij de verkoop. Daarmee bereiken ze in Europa het niveau van de Verenigde Staten. Ik denk dat de verzekeraars die marges proberen te handhaven."

