Tapijtproducent Beaulieu International Group (BIG) wil de Belgische activiteiten in getuft tapijt stopzetten. De directie wil de fabriek in Wielsbeke, waar 174 mensen aan de slag zijn, sluiten, zo bevestigt HR-directeur Pieter Lelieur donderdag. De procedure-Renault wordt opgestart, maar de bedoeling is om maximaal in te zetten op hertewerkstelling binnen de rest van de groep, klinkt het.

BIG verwijst voor de beslissing naar overcapaciteit in de markt van getuft tapijt, voornamelijk omdat de consument nu de voorkeur geeft aan andere vloerbedekking, bijvoorbeeld laminaat en vinyl. 'Er is overcapaciteit, door invoer uit lageloonlanden als Turkije en een dalende vraag', legt Lelieur uit. De voorbije jaren werden al inspanningen gedaan om de afdeling getuft tapijt weer gezond te maken, met behulp van investeringen in productdiversificatie, het aanboren van nieuwe markten en een transformatieplan, maar zonder succes. 'In 2020 hebben we al de nachtploeg afgeschaft', illustreert Lelieur. Door de afdeling nu te sluiten, wil BIG zich concentreren op de ontwikkeling van rendabele vloerbedekkingssegmenten. In de fabriek in Wielsbeke werken 174 mensen, hun baan is dus bedreigd. Maar de directie belooft wel maximaal te zullen inzetten op hertewerkstelling, zo kondigde ze donderdag aan op een bijzondere ondernemingsraad. De HR-directeur: 'In België stellen we 1.900 mensen tewerk. We hebben productiesites in de regio van Waregem, Menen en Komen.' Als daar vacatures vrijkomen, zou in de eerste plaats gekeken worden naar het personeel uit Wielsbeke, maar dat maakt nog deel uit van het sociaal overleg, beklemtoonde Lelieur