De directie van Liberty Steel heeft maandag op een buitengewone ondernemingsraad aangekondigd 153 banen te zullen schrappen. Dit om een faillissement te vermijden, bevestigt een vakbondsbron aan Belga.

De site in Flémalle zou het zwaarst getrofen worden volgens de eerste informatie van de ondernemingsraad die nog aan de gang is.

Liberty Steel heeft fabrieken in Tilleur en Flémalle. Bij het bedrijf werken zowat 700 mensen.

