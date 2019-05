De chemie- en farmasector in Vlaanderen trok vorig jaar 3733 nieuwe medewerkers aan, ruim de helft meer dan twee jaar voordien. Vandaag zijn er bijna 1500 openstaande vacatures, blijkt uit de jaarlijkse jobbarometer van sectorfederatie essenscia.

De voorbije drie jaar werden in de Vlaamse chemie- en farmabedrijven 9682 mensen aangeworven. 'Deels om de pensionering van oudere werknemers op te vangen, maar het gaat ook om nieuwe functies dankzij de sterke jobgroei in de chemie en life sciences', klinkt het. Het totale aantal jobs in de sector stijgt namelijk al vijf jaar op rij: van 59.366 in 2013 tot 62.154 in 2018. Bijna 9 op de 10 bedrijven in de sector hebben openstaande vacatures.

Die vacatures geraken echter moeilijk ingevuld: 29 procent van de honderd bevraagde bedrijven zit met vacatures die al langer dan een jaar open staan. 'Het aantrekken van talent is een van de belangrijkste uitdagingen voor de chemie- en farmasector', zegt gedelegeerd bestuurder Frank Beckx van essenscia Vlaanderen.

Daarom roept Beckx jongeren op om te kiezen voor een STEM-richting. 'Jongens én meisjes, Emma of Lucas, Youssef of Aïsha, kies voor een technische of wetenschappelijke studie. Dat is de beste manier om mee te werken aan oplossingen voor het klimaat, gezondheidszorg, voedselvoorziening, mobiliteit, en zo veel meer. De chemie- en farmasector zal jullie in de armen sluiten, want elk talent telt.'

Van de bijna 1500 openstaande vacatures is bijna twee derde bestemd voor diploma's hoger onderwijs. 38 procent richt zich op TSO-talent. Vooral de richting Chemische Procestechnieken, waarin jongeren duaal leren, is een springplank naar een job als procesoperator, blijkt uit het onderzoek.