DPG Media, het bedrijf dat ontstaan is door de fusie van De Persgroep Publishing en Medialaan, snijdt in het personeelsbestand.

DPG Media wil zijn tv-activiteiten verder digitaliseren en past daarom zijn organisatie aan. Concreet wil het bedrijf 145 banen schrappen binnen de klassieke tv-organisatie en ondersteunende diensten, luidt het in een persbericht.

Voor het herstructureringsplan verwijst DPG Media naar het veranderend kijkgedrag door het snel groeiend aanbod van digitale televisie- en videoplatformen. Ook de toenemende concurrentie blijkt een rol te spelen door de opkomst van wereldspelers zoals Netflix, Apple en Disney.

Tegelijk is DPG Media van plan 50 medewerkers aan te werven, voornamelijk met digitale profielen. 'Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen', klinkt het.

Het bedrijf voegt eraan toe dat het de intentie heeft om het aantal gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. In overleg met de sociale partners werd de informatie- en consultatiefase opgestart. Pas daarna zal de precieze impact van het plan duidelijk zijn, luidt het.