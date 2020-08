Continental Automotive in Mechelen, dat sensoren, ventielen en remsystemen maakt voor de automobielindustrie, wil 140 banen schrappen, of bijna een op de drie. Dat werd woensdag door de directie aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad, meldt vakbond ACV Puls.

Het gaat om 65 bedienden en 75 arbeiders. Momenteel werken er 471 mensen in de vestiging in Mechelen. De directie zou met de herstructurering in Mechelen de productie winstgevender en concurrentiëler willen maken.

'We wisten dat er iets stond te gebeuren, al zijn we wel geschrokken van het grote aantal', reageert vakbondssecretaris Peggy Schuermans. 'Er was de laatste tijd redelijk veel economische werkloosheid, vooral onder de arbeiders. Ook vóór corona was dat al het geval. Zaken als brexit en internationale handelsconflicten hebben een zware impact op de auto-industrie, bij de toeleveranciers is dat dus ook het geval. Corona deed er nog een schepje bovenop', voegt ze eraan toe.

'Nochtans stond de vestiging in Mechelen de laatste jaren bekend als een vernieuwende en moderne fabriek, met benoemingen tot 'Factory of the Future' door Agoria in 2015 en 2018. 'Deze beslissing is volgens ons eerder een kwestie van winstmaximalisatie dan van een bedrijf dat in de problemen zit', zegt Schuermans.

De wet-Renault treedt in werking. 'In de informatie- en consultatieronde hopen we meer informatie te krijgen, want we zitten nog met heel veel vragen', aldus ACV Puls.

