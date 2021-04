De sanitairgroothandel STG is van plan zijn distributie te centraliseren in Herentals. De distributiecentra in Genk en Wielsbeke zullen verdwijnen. Daardoor staan 125 jobs op het spel, zo heeft STG vaangekondigd. Maar ruim 100 van hen zouden binnen het bedrijf kunnen blijven.

De intentie om van de huidige drie distributiecentra te gaan naar nog één distributiecentrum, werd vrijdag aangekondigd door Sanitair Technische Groothandel. De centralisatie 'heeft tot doel de concurrentiepositie op de markt te vrijwaren, de integratie van drie ondernemingen te bewerkstelligen, de klantgerichtheid te verhogen en het voorraad- en transportmanagement te optimaliseren', stelt de directie in een persbericht.

In Genk en Wielsbeke zijn de jobs van 111 arbeiders en 14 bedienden bedreigd. Maar tegelijkertijd zullen er 92 arbeidsplaatsen bijkomen in Herentals en nog eens 10 in Wielsbeke, waar er een transporthub blijft bestaan. 'We hopen dat die plaatsen zullen worden ingevuld door medewerkers uit Genk en Wielsbeke', zegt woordvoerder Jan Thijs.

STG telt ongeveer 770 werknemers. Het bedrijf overkoepelt drie groothandels - Sax, Lambrechts en Schrauwen - die onder het gezamenlijke merk STG actief zijn in onder meer sanitair, verwarming en koeling.

