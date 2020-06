Het personeel van het Brusselse Hotel Métropole, dat op 22 april de stopzetting aankondigde, heeft met ruime meerderheid het sociaal plan goedgekeurd dat directie en werknemersvertegenwoordigers hen hadden voorgelegd. Uiteindelijk kunnen tien mensen actief blijven in het bedrijf en zijn iets minder dan 120 werknemers getroffen door het collectief ontslag.

Maandag kwamen de werknemers in algemene personeelsvergaderingen bijeen. Ze kregen een overzicht van de begeleidende maatregelen die hen in staat moeten stellen zich professioneel te heroriënteren. Tien mensen kunnen actief blijven om het vastgoedbeheer, waar het onderhoud van het hotel deel van uitmaakt, te kunnen blijven verzorgen. Iets minder dan 120 werknemers zijn wel nog getroffen door het collectief ontslag.

Binnen het kader van het sociaal plan wordt het personeel op 30 juni uitgenodigd voor een collectieve informatiesessie bij de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. Daar krijgen ze meer uitleg over de werking van de Werkgelegenheidscel die in het kader van het collectief ontslag zal worden opgericht.

Hotel Métropole is een bedrijf dat in 1895 werd opgericht. Het iconische hotel aan het De Brouckèreplein in het centrum van de hoofdstad verkeert al enkele jaren in slechte papieren. De aanslagen in België, de werken aan de voetgangerszone en de coronacrisis maakten het alleen maar lastiger. De eigenaars van het gedeeltelijk geklasseerd gebouw laten weten dat ze hopen dat het hotel in de komende maanden of jaren, afhankelijk van de economische situatie en een terugkeer van het toerisme, zijn roeping zal kunnen herwinnen. (Belga)

