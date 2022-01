In 2021 waren tienduizend 65-plussers aan de slag als uitzendkracht, voor korte of langere opdrachten.

Dat blijkt uit cijfers van uitzendfederatie Federgon. Het gaat om een forse stijging in vergelijking met de vorige jaren.

Door de krapte op de arbeidsmarkt gaan uitzendbedrijven hun beschikbare reserves aan arbeidskrachten steeds meer diversifiëren. Er wordt meer een beroep gedaan op flexi-jobs, studenten en ook gepensioneerden. Zo waren er vorig jaar zowat 10.000 65-plussers aan de slag als uitzendkracht, blijkt uit Federgon-cijfers. Het gaat in hoofdzaak om 65-plussers die na hun pensioen bijverdienen. Steeds meer gepensioneerden zetten die stap. In vergelijking met 2020 - dat wel zwaar werd geïmpacteerd door de coronacrisis - gaat het om een stijging met 40 procent.

Maar op het totale aantal uitzendkrachten blijft het om een beperkt fenomeen gaan: in 2021 waren alles samen 450.000 uitzendkrachten aan de slag in België, en nog eens 280.000 jobstudenten.

De sector sloot het jaar 2021 aarzelend af. Het aantal uren gepresteerde uitzendarbeid nam in december af met 6,45 procent tegenover november. Een aantal sectoren leed onder het coronavirus, terwijl ook uitzendkrachten thuis dienden te blijven door het virus.

In januari is er door de massale personeelsuitval massaal vraag naar uitzendkrachten, geeft Federgon nog mee.

