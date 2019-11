Het jaarlijkse investeringsrapport van de Europese Investeringsbank schetst geen optimistisch beeld. De Europese Unie en haar lidstaten investeren te weinig in de klimaatomslag, de digitale ontwikkelingen en openbare diensten. De Europese concurrentiepositie, productiviteit en inkomensongelijkheid zijn daarvan de dupe.

Dinsdag kwam de Europese Investeringsbank (EIB) met haar jaarrapport over Europese investeringen. Het is pijnlijk en confronterend leesvoer. Europese bedrijven hebben geen goed oog op de algemene economie in 2020, de Europese Unie loopt achter op de Verenigde Staten en China rond klimaatinvesteringen, de Europese publieke investeringen staan op een historisch dieptepunt en ten slotte dreigt Europa de digitaliseringsommezwaai te traag of onvoldoende te maken. Dat zijn in een notendop de resultaten van de enquête die de EIB jaarlijks bij 12.500 bedrijven afneemt.

...