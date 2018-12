Autodealer in Bib Gourmand-gids

In Japan heeft een verkoper van tweedehandswagens een erkenning gekregen van de culinaire gids Michelin. De uitbater van de autodealer Hot Air in Tottori heeft ook een bijzondere interesse in ramen of misosoep. Hij spendeerde jaren om zijn recepten te perfectioneren en de lekkerste ramen te bereiden, zonder additieven. In 2012 bouwde hij een vergaderruimte in zijn showroom om tot een klein ramenrestaurant. Daar kreeg hij dit jaar het bezoek van een anonieme Michelin-inspecteur. Michelin nam de ramenbar van Hot Air daarna op in de Bib Gourmand-gids 2019 voor de regio Kyoto Osaka.