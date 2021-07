Er verschijnt een nieuwe beloftevolle groeiparel aan het firmament van de Belgische madtech, technologie voor de marketing- en advertisingsector. Het Antwerpse DESelect haalt zaaikapitaal op bij de oprichters van Showpad, Collibra en 4C om zijn groei te versnellen. 'Volgend jaar verhuis ik naar de Verenigde Staten om er een commercieel team uit te bouwen.'

Anthony Lamot en Jonathan Van Driessen, de twee oprichters van DESelect, leerden elkaar kennen toen ze als groentjes bij de consultant Deloitte aan Salesforce-projecten werken. Salesforce is een Amerikaanse techgigant gespecialiseerd in klantenrelatiebeheersoftware. Na hun uren gingen Lamot en Van Driessen samen fitnessen. "We maakten elkaar toen al gek met plannen over een eigen bedrijf", herinnert Anthony Lamot zich. De twee vrienden gingen professioneel elk hun eigen weg. Ze richtten allebei enkele start-ups op die niet doorbraken en werkten als zelfstandige in de saleswereld. Onder meer bij 4C, dat ondertussen opging in het Indiase Wipro.

...

Anthony Lamot en Jonathan Van Driessen, de twee oprichters van DESelect, leerden elkaar kennen toen ze als groentjes bij de consultant Deloitte aan Salesforce-projecten werken. Salesforce is een Amerikaanse techgigant gespecialiseerd in klantenrelatiebeheersoftware. Na hun uren gingen Lamot en Van Driessen samen fitnessen. "We maakten elkaar toen al gek met plannen over een eigen bedrijf", herinnert Anthony Lamot zich. De twee vrienden gingen professioneel elk hun eigen weg. Ze richtten allebei enkele start-ups op die niet doorbraken en werkten als zelfstandige in de saleswereld. Onder meer bij 4C, dat ondertussen opging in het Indiase Wipro.Anthony Lamot leerde uit die eerste gefaalde start-ups onder meer niet van een idee te vertrekken, maar vanuit een probleem in de markt (zie kader onderaan). "In 2018 zagen we dat klanten een probleem hadden met segmenteren", herinnert CEO Anthony Lamot zich. "We stelden ons idee voor en hadden onze eerste klant nog voor we ook maar een lijn code hadden geschreven. In het ecosysteem rond Salesforce, waarmee we nu een strategisch partnerschap hebben, ontbrak er een dienst en daar wilden wij het juiste product voor maken."Wat is het gat in de markt dat DESelect spotte? "We maken het eenvoudiger voor marketeers om hun klantenbestand te segmenteren, waardoor ze hun communicatie veel gerichter en persoonlijker kunnen maken", legt Anthony Lamot uit. "Je had aan de ene kant heel gespecialiseerde datawetenschappers en aan de andere kant artificiële intelligentie. De marketeer zit tussen die twee uitersten. We zagen dat hij niet meer de tools in handen had om die hoeveelheid data te managen. Bedrijven gingen zelf code schrijven om daar iets aan te doen, maar dat is niet wat je als marketeer wil doen."Lamot en Van Driessen richtten in 2019 hun bedrijf op. Begin 2020 was het platform van DESelect, dat werkt met softwareabonnementen, beschikbaar in de Salesforce AppExchange. Grote bedrijven uit onder meer de auto-, telecom- en voedingssector maken er gebruik van. Het ondernemersduo geeft geen verkoop- of omzetcijfers vrij, maar de verkoop steeg naar eigen zeggen pijlsnel. "In ons eerste fiscaal jaar, dat we op 31 januari afsloten, gingen we van nul naar een cijfer dat serieus boven het resultaat van de gemiddelde SaaS-start-up (software as a service, nvdr) ligt. Dit jaar willen we onze omzet verviervoudigen en we lopen op dit moment voor op dat doel", zegt Anthony Lamot. "In 2022 willen we nog eens verdrievoudigen en verhuis ik naar de Verenigde Staten om er een commercieel team op te zetten."Om die snelle expansiestrategie in goede banen te leiden haalt DESelect, dat opstartte met eigen middelen en met weinig zo ver mogelijk probeerde te springen, nu voor een onbekend bedrag zaaikapitaal op bij enkele businessangels van gerenommeerde Belgische techbedrijven. Onder meer oprichters van Collibra, Showpad en 4C investeren in de Antwerpse start-up, die kantoor houdt in The Beacon en werd begeleid door de accelerator Start it @KBC. Drie namen van investeerders zijn bekend: Pascal Borremans van 4C/Wipro, en Hendrik Isebaert en Louis Jonckheere van Showpad. Louis Jonckheere, de medeoprichter van Showpad, ontpopte zich de afgelopen jaren tot een actieve investeerder en hecht veel belang aan oprichtersteams waarin hij de chemie tussen hemzelf en zijn medeoprichter Pieterjan Bouten herkent.Deze zaaironde is voor de oprichters van DESelect vooral een kwestie van slim geld, waarbij de expertise die BESelect binnenhaalt minstens even belangrijk is als het kapitaal zelf. Zo gaan Pascal Borremans en Hendrik Isebaert, COO van Showpad, in de adviesraad van DESelect zitten. Net als Showpad en Collibra wil DESelect van de VS zijn grootste markt maken en wil het heel snel groeien."We willen advies en bijstand van mensen die het gedaan hebben", zegt Anthony Lamot. "Daarom wilden we een sterke raad van advies. Eén raad die we meteen krijgen, was dat we nog sneller zouden moeten gaan. In de SaaS-wereld is je beste verdediging als start-up om snelheid te maken." De markt is er in elk geval, zegt Anthony Lamot. Hij verwijst naar onderzoek waaruit moet blijken dat de wereldwijde markt voor softwareabonnementen in de categorie marketing & commerce zou groeien van 24 tot 41 miljard dollar in de komende vijf jaar.DESelect heeft nog alles te bewijzen, maar het bedrijf kan een nieuwe ster worden aan het firmament van de Belgische madtech. België staat sterk in marketing- en advertisingtechnologie. Zeker in Gent is er een sterke cluster met bedrijven als Showpad, Teamleader, Hello Customer, NGData, EyeSee en RetailSonar. Buiten Gent heb je onder meer het Leuvense Prezly, het Brusselse Sortlist, Qualifio uit Louvain-la-Neuve en het ondertussen verkochte Selligent Marketing Cloud uit Eigenbrakel.