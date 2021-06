Maak een planning die de hele aanvoerketen gesmeerd laat lopen. Voor velen klinkt die opdracht als een nachtmerrie, maar voor Anita Van Looveren is ze een droom. Het resultaat mag worden gezien: als CEO van Operations Management Partners, of kortweg OMP, plant ze de groei van de wereldleider in planningsoplossingen tot in de puntjes.

OMP, voluit Operations Management Partners, is een van de verborgen kampioenen van de Vlaamse bedrijfswereld. De onderneming werd in 1985 boven de doopvont gehouden om planningsproblemen op te lossen. Vandaag is OMP een wereldleider die software en diensten levert om de aanvoerketens van bedrijven te stroomlijnen. De klanten zijn multinationals als ArcelorMittal, BASF, Michelin, Procter & Gamble, Roche en VPK Packaging. Het bedrijf groeit met 15 à 20 procent per jaar, is actief in meer dan tien landen en telt ruim 800 medewerkers. In 2020 boekte OMP een winst van 18 miljoen euro op een omzet van 100 miljoen euro. "Dit jaar kunnen we de groei voortzetten. Er is nog heel wat potentieel", zegt CEO Anita Van Looveren.

Kunt u uitleggen wat OMP precies doet voor zijn klanten? ANITA VAN LOOVEREN. "We maken cloudoplossingen om de aanvoerketens van bedrijven te stroomlijnen. Het gaat om het hele proces, van de toelevering van grondstoffen tot de levering van het eindproduct aan de klant. Wij leveren onder de merknaam Unison Planning slimme software en diensten om de planningsproblemen aan te pakken. Soms gaat om strategische vraagstukken. Uit welke landen laat ik grondstoffen aanleveren? Waar ga ik investeren in extra productiecapaciteit? Welk distributienetwerk zet ik op? Of het gaat om tactische vraagstukken, zoals de optimale organisatie in een productie- en distributienetwerk. Het zijn vaak ook operationele vraagstukken: ik heb zoveel machines en zoveel mensen met die vaardigheden, en ik heb deze bestellingen. Hoe organiseer ik dat in detail, zodat alles tijdig en tegen een aanvaardbare kostprijs kan worden geleverd?"Voor grote bedrijven is het maken van die puzzel zo complex dat ze wel wat software kunnen gebruiken. De aanvoerketen kan soms flink door elkaar worden geschud. Dan is het cruciaal dat je de planning snel kunt aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Het komt erop aan zo snel mogelijk de gevolgen van een verandering van de vraag of de aanvoer door te rekenen in de hele aanvoerketen." Zullen bedrijven hun aanvoerketens korter of minder complex maken, als reactie op de recente problemen van schaarste, langere levertijden en hogere prijzen? VAN LOOVEREN. "Ja, heel wat bedrijven zullen hun aanvoerketen grondig tegen het licht houden. Door de globalisering is de aanvoerketen kwetsbaarder geworden. Er zal naar een nieuw evenwicht worden gezocht. Vandaag is het vooral zaak flexibel en snel te kunnen reageren op veranderingen op de markt. De planningssoftware moet heel snel veel scenario's kunnen berekenen. Ook in het voorraadbeheer zal een nieuwe balans worden gevonden. We keren niet terug naar grote voorraden, maar bedrijven zullen wel wat meer risico's indekken. En ze zullen van alle schakels in de aanvoerketen verwachten dat ze kostenefficiënt inspelen op veranderingen. Bedrijven die die flexibiliteit onder de knie krijgen, bouwen een groot competitief voordeel op."Wat is de ambitie van OMP op lange termijn? VAN LOOVEREN. "Onze klanten blijven helpen. De coronacrisis heeft het belang van een goede planning nog eens benadrukt. We opereren op een groeiende markt, waarin we onze leidende positie willen behouden. Artificiële intelligentie maakt nieuwe oplossingen mogelijk. Het zijn geen nieuwe technieken, maar ze vinden wel meer en meer toepassingen in de planningswereld. Bedrijven beschikken over steeds meer externe marktdata. Artificiële intelligentie helpt om op basis van die gegevens de vraag beter te voorspellen. We zijn ook bezig met machinelearningtechnieken. Je kunt bijvoorbeeld continu verifiëren of de parameters in de planning juist zijn ingesteld. Dan kun je snel bijsturen. Je kunt ook een groot deel van de planning automatiseren. Je krijgt op die manier een slimme industrie, die op basis van nieuwe informatie zelf de planning bijstuurt en optimaliseert. Heel wat klanten stappen ook over naar cloudoplossingen. Wij nemen de technische ondersteuning voor onze rekening." Eind vorig jaar nam de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren een belang van 20 procent in OMP. VAN LOOVEREN. "We waren al een tijdje op zoek naar een interessante partner om de groei van OMP voort te zetten. We zochten een partner die op lange termijn denkt en past bij ons DNA. De groei moet duurzaam zijn. Ackermans & van Haaren was een goede match. De meerderheid van de aandelen van OMP is in handen van mensen in de onderneming. Dat geeft een bijzondere drive en motivatie." Zet de schaarste op de arbeidsmarkt een rem op de groei van het bedrijf? VAN LOOVEREN. "Het is een grote uitdaging om mensen te vinden. We zoeken vooral softwareontwikkelaars en consultants. Onze klanten zijn internationaal, maar onze internationale groei geeft ons ook de mogelijkheid om internationaal aan te werven. We hebben meer dan veertig nationaliteiten. Het is een hele uitdaging om dat diverse team te laten samenwerken, zeker in coronatijden. Dat liep verrassend goed." U maakt deel uit van de Inspiring Fifty. Ziet u zich als rolmodel voor anderen, als ondernemer of manager? VAN LOOVEREN. "Eigenlijk niet. Ik ben daar nooit echt mee bezig geweest. In ons aanwervings- en promotiebeleid speelt gender niet mee. Je moet in de eerste plaats geschikt zijn voor de baan. Verder willen wij dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat talent maximaal benut wordt. Dat past in ons streven naar persoonlijke ontwikkeling en diversiteit. Ik ben in mijn loopbaan nooit gebotst op grote externe obstakels. Na mijn studie begon ik als onderzoeksassistent aan de faculteit toegepaste wetenschappen van de Universiteit Leuven. Ik was er de eerste vrouwelijke assistent, maar ik voelde me daar als een van de groepsleden. Daarna ben ik bij OMP begonnen, dat net was opgericht door Georges Schepens, die vandaag de voorzitter van de raad van bestuur is." Ooit gedacht dat u vandaag zover zou staan? VAN LOOVEREN. "Absoluut niet. Je bouwt dag na dag. Ik ben opgeleid als kwantitatieve econome. Ik vond het heel interessant met modellen te werken. In de toegepaste wetenschappen heb ik ontdekt dat je optimalisatietechnieken kunt gebruiken om planningsproblemen op te lossen. Mijn droom is altijd geweest met die technieken echte problemen op te lossen. Dat hebben we met OMP kunnen realiseren. En er is nog potentieel." Hoe omschrijft u uw managementstijl? VAN LOOVEREN. "Niet sterk hiërarchisch, maar eerder coachend en inclusief. Bij OMP werken en beslissen we samen. We hebben de oefening gemaakt om de belangrijkste waarden bij OMP te omschrijven. We kwamen uit bij de vijf p's. Op de eerste plaats people. We geven mensen de kans om te groeien. Dan is er promise, want je moet beloftes maken die je kunt waarmaken, zowel aan klanten als aan je medewerkers. Pride, want je mag trots zijn op je werk, zonder arrogant te zijn. Partner, met klanten, collega's en derde partijen, wat verwijst naar het denken op lange termijn. En dan is er nog passion. Als ik iets kan meegeven als een van de Inspiring 50: oefen je baan met passie uit."