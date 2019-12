De Brit Andrew Bailey is de nieuwe gouverneur van de Bank of England. Hij volgt daar de Canadees Mark Carney op, die pas op 15 maart van zijn post vertrekt. Dat werd vrijdag bevestigd door het ministerie van Financiën.

De naam van Bailey deed al enige tijd de ronde. Hij wordt de 121e gouverneur van de centralebank. Volgens de Britse minister van Financiën, Sajid Javid, is Bailey de uitgesproken kandidaat en de beste persoon om de Bank of England te leiden in nieuwe fases rondom de brexit.

Bailey is nu nog het hoofd van financieel toezichthouder FCA, maar was eerder al een van de beleidsbepalers van de Bank of England. Zijn kandidatuur werd tot nu toe overschaduwd door enkele financiële schandalen waardoor vraagtekens werden gezet bij zijn effectiviteit als FCA-baas.