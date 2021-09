De werklozensteun in de VS was ongezien hoog in het afgelopen jaar. Amerikaanse werkzoekenden en huishoudens zagen er hun inkomen meer verdubbelen. Het gros van die steun loopt deze maand af.

Toen de coronapandemie uitbrak, schoten de overheden in de geavanceerde economieën mensen die hun baan waren verloren te hulp via allerlei steunmaatregelen. In Europa vielen de meesten terug op de bestaande steunmechanismen voor werkzoekenden. De VS hebben een minder goed uitgebouwde werklozensteun, waardoor de Amerikaanse overheid en de staten uitbetalingsregelingen ad hoc opzetten. Mensen die zonder job waren gevallen, kregen rechtstreeks geld van de overheid. De meeste van die steunmechanismen lopen nu op hun einde.De economen bij de Amerikaanse bank Bank of America Merrill Lynch (BofAML) hebben nagerekend hoeveel geld er als overheidssteun is gevloeid naar Amerikanen die hun baan hebben verloren door corona. Tussen april 2020 en april 2021 komt dat gemiddeld op 52.000 dollar per persoon. In die periode zaten er 13,5 miljoen Amerikanen zonder baan en in totaal keerde de Amerikaanse overheden 657 miljard dollar uit via allerhande werkloosheidsschema's. In vergelijking met de vorige economische crisis van 2009 en 2010 is dat vijf keer zo veel.Omdat de meeste uitkeringen lopen tot september dit jaar, heeft de gemiddelde werkzoekende Amerikaan 67.000 dollar ontvangen tussen april vorig jaar en nu. Voor gezinnen met kinderen komen daar nog extra steunmaatregelen bij, goed voor 2.500 dollar per kind. Een gezin met twee kinderen, waarvan beide ouders zonder baan zijn gevallen, heeft daarmee 109.000 dollar ontvangen, rekenen de bankeconomen voor.Veel huishoudens zagen hun inkomsten daarmee meer dan verdubbelen. Een derde van de Amerikaanse huishoudens heeft een jaarinkomen van minder dan 50.000 dollar.De Amerikaanse centrale bank, de Fed, berekende dat de huishoudens tussen begin 2020 en nu 2.000 miljard dollar aan geldreserves hebben opgebouwd, een stijging van 150 procent. Volgens de economen van BofAML zal dat de Amerikaanse consumptie en economische groei een extra duw in de rug geven. De vraag is wel of die spaarreserves in de pot zullen blijven nu de steunmaatregelen aan het uitdoven zijn.