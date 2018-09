Alternatieve aandrijfsystemen: zoek de verschillen

Full hybride

Full hybrides zijn de beste gekende en meest verspreide hybridewagens, met de Toyota Prius als eyecatcher. Een hybride combineert per definitie een traditionele verbrandingsmotor (bijna altijd een benzinemotor) en een elektromotor. Dankzij de hybridetechnologie moet de bestuurder zich geen zorgen maken over het rijbereik van zijn auto: is de accu van de elektromotor leeg, kan die op elke hoek van de straat benzine of diesel tanken.

De stroom wordt geproduceerd volgens het principe van een dynamo: zodra de auto remt of vertraagt, drijven de wielen de elektromotor aan, die in dat geval als een generator werkt. De geproduceerde energie wordt opgeslagen in de accu. Onderzoek toont aan dat hybrideauto's in de praktijk tot 70 procent van de tijd zuiver elektrisch rijden en op die momenten geen brandstof verbruik en geen schadelijke stoffen uitstoten.

Plug-in hybride

Oplaadbare hybrides zijn een variant op het 'full hybrid' model. Ze beschikken over een grotere en zwaardere accu waarmee ze langer en verder kunnen rijden, gemiddeld zo'n 50 kilometers ver. Plug-in hybrides moeten opgeladen worden aan een stopcontact. Het brandstofverbruik wordt grotendeels bepaald door de discipline van de bestuurder en/of de mogelijkheid om de batterij op te laden.

Elektrisch

Elektrische wagens beschikken over een of meer elektromotoren. Een batterij moet opgeladen worden aan een stopcontact, oplaadpaal op super charger, de oplaadtijd varieert van een half uur tot een hele dag, afhankelijk van de laadcapaciteit. Daarnaast recupereert de elektrische auto energie die vrijkomt tijdens het vertragen/remmen waarbij de motor als generator fungeert.

Waterstof