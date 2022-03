De afbouw van de uitstoot van broeikasgassen door Europese bedrijven verloopt te traag in het licht van het klimaatakkoord van Parijs. Toch is er vooruitgang op het vlak van klimaattransparantie bij de bedrijven, zo blijkt uit een analyse van ngo Carbon Disclosure Projects (CDP) in samenwerking met adviesbureau Oliver Wyman.

De ngo die bedrijven bijstaat bij het becijferen van hun klimaatimpact berekende dat maar 16 procent van de onderzochte bedrijven doelstellingen heeft die in overeenstemming zijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord uit 2015 heeft de bedoeling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.

'De reducties in uitstoot liggen nog steeds in de buurt van 1,5 procent per jaar - ver onder de 4,2 procent die nodig is om het '1,5°C-traject' van het klimaatakkoord te volgen. Het goede nieuws is wel dat het aantal bedrijven met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vorig jaar met 85 procent is toegenomen, en die bedrijven zijn samen goed voor een derde van de gerapporteerde emissies', meldt CDP woensdag in een persbericht naar aanleiding van de studievoorstelling.

Volgens CDP is nog een pak beterschap mogelijk. De uitstoot van het Europese bedrijfsleven zou met de helft verminderen, indien iedereen de prestaties aflevert van de beste klimaatpresteerders. 'Als de Europese bedrijven met de grootste CO2-uitstoot het even goed zouden doen als de beste klimaatpresteerders, dan zou de uitstoot door bedrijven in Europa met de helft verminderen.'

Volgens Maxfield Weiss, CEO van CDP in Europa, moeten alle bedrijven en financiële instellingen met een grote ecologische voetafdruk 'dringend actie ondernemen om hun waardeketen in lijn te brengen met de natuurlijke grenzen van onze planeet'. CDP en Oliver Wyman analyseerden meer dan 1.220 Europese bedrijven die in 2021 hun impact op klimaatveranderingen, bossen en waterzekerheid rapporteerden via CDP.

