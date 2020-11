De socialistische vakbond ABVV organiseert op 1 december werkonderbrekingen in bedrijven overal in België om het stakingsrecht te verdedigen. Op 10 december volgen nog eens symbolische acties.

De acties komen er na de veroordeling van zeventien ABVV-vakbondsleden maandag voor de rechtbank in Luik, voor kwaadwillige belemmering van het verkeer bij een staking. De vakbondsafgevaardigden blokkeerden de snelweg E40 in het Luikse Cheratte tijdens een staking op 19 oktober 2015.

'Deze beslissing is een zeer zware aantasting van het stakingsrecht en bedreigt alle sociale bewegingen en elke persoon die deelneemt aan een protestactie in de openbare ruimte', zo staat op de website van de Algemene Centrale van het ABVV. 'Staken is een recht. Als justitie ons verhindert om dit recht uit te oefenen, doodt ze het stakingsrecht.'

De socialistische vakbond herhaalt donderdag nog eens dat hij in beroep zal gaan tegen het vonnis.

