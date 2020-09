Tussen maart en augustus van dit jaar hebben meer dan 52.000 unieke cursisten zich bij de VDAB aangemeld voor een online opleiding, goed voor alles samen 102.000 inschrijvingen. In dezelfde periode vorig jaar waren 24.000 cursisten goed voor 54.000 inschrijvingen.

Het aantal deelnames aan de online opleidingen van de VDAB is zo dus verdubbeld. 'Velen hebben sinds de crisis duidelijk hun weg gevonden naar het online aanbod van de VDAB', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

'Deze cijfers tonen aan dat steeds meer mensen zien dat VDAB er niet enkel is voor werkzoekenden, maar voor iedereen die een nieuw perspectief zoekt op de arbeidsmarkt', zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens.

Om het aanbod op het platform van de VDAB uit te breiden en de optimaliseren, investeerde minister Crevits in mei 4 miljoen euro. Dat leidde ertoe dat er 72 volledig nieuwe opleidingen zijn bijgekomen. 104 cursussen kregen een update en werden volledig vernieuwd. Er zullen ook 176 nieuwe modules opgeleverd worden.

De populairste online opleidingen zin momenteel 'initiatie in boekhouden', basis loon- en personeelsadministratie', 'MS Excel 2013', 'basis rekenen' en 'Frans - Algemene taalkennis voor beginners'.

Dat mensen zich online blijven bijscholen, vindt Crevits een bijzonder goede zaak. 'Een heel positieve evolutie voor onze arbeidsmarkt en van groot belang voor de relance. Opleiden, opleiden, opleiden... We kunnen het niet genoeg zeggen en benadrukken.'

Het aantal deelnames aan de online opleidingen van de VDAB is zo dus verdubbeld. 'Velen hebben sinds de crisis duidelijk hun weg gevonden naar het online aanbod van de VDAB', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).'Deze cijfers tonen aan dat steeds meer mensen zien dat VDAB er niet enkel is voor werkzoekenden, maar voor iedereen die een nieuw perspectief zoekt op de arbeidsmarkt', zegt gedelegeerd bestuurder Wim Adriaens. Om het aanbod op het platform van de VDAB uit te breiden en de optimaliseren, investeerde minister Crevits in mei 4 miljoen euro. Dat leidde ertoe dat er 72 volledig nieuwe opleidingen zijn bijgekomen. 104 cursussen kregen een update en werden volledig vernieuwd. Er zullen ook 176 nieuwe modules opgeleverd worden. De populairste online opleidingen zin momenteel 'initiatie in boekhouden', basis loon- en personeelsadministratie', 'MS Excel 2013', 'basis rekenen' en 'Frans - Algemene taalkennis voor beginners'. Dat mensen zich online blijven bijscholen, vindt Crevits een bijzonder goede zaak. 'Een heel positieve evolutie voor onze arbeidsmarkt en van groot belang voor de relance. Opleiden, opleiden, opleiden... We kunnen het niet genoeg zeggen en benadrukken.'