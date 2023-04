Trends Beleggen Podcast #125: Waardebeleggen komt bovendrijven – Aandelen: Energiesector & Exmar

Sinds eind 2021 is de economie een nieuw regime in gekanteld. Dat sijpelt ook door tot op de beurzen. De beleggingsstijlen die het de afgelopen tien jaar goed deden, schitteren nu niet meer en omgekeerd. Zo is waardebeleggen veel succesvoller het laatste anderhalf jaar dan groeibeleggen. Danny Reweghs legt uit hoe beleggers waarde-aandelen eruit kunnen pikken en waar ze rekening mee moeten houden. Daarna vertelt hij over de kansen binnen de energiesector en het bod op tankerrederij Exmar.