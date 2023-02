Tip van de week: Aker BP

De overname van de olie- en gasactiviteiten van Lundin Energy leidde tot een ruime verdubbeling van de productie.

De overname van de olie- en gasactiviteiten van Lundin Energy bezorgde de ambitieuze Noorse olie- en gasproducent een transformerend 2022. De overgenomen activiteiten bevinden zich, net zoals die van Aker BP, allemaal in de Noorse wateren en worden sinds 1 juli 2022 opgenomen in de cijfers. De stevige overnameprijs van 9,4 miljard dollar werd voor 2,2 miljard dollar in cash betaald en de rest via de uitgifte van 271,9 miljoen nieuwe aandelen. Het aantal uitstaande aandelen steeg met 75,5 procent naar 632 miljoen.

De overname leidde tot een ruime verdubbeling van de productie. In de eerste jaarhelft haalde Aker BP een gemiddelde dagproductie van 194.700 vaten olie-equivalent, terwijl dat in de tweede jaarhelft steeg naar 421.800 vaten olie-equivalent, boven de vooropgestelde vork van 410.000 à 420.000. Op jaarbasis is er een toename van 209.400 vaten olie-equivalent in 2021 tot 308.000 vaten in 2022 (+47%). De gemiddelde productiekosten per vat olie-equivalent deden het ook uitstekend, met een daling van 11,8 dollar in de eerste jaarhelft naar 7,2 dollar in de tweede jaarhelft.

Naast de hogere productie hielp de goedkopere mix van de activa van Lundin Energy, vooral de participatie van 20 procent in het Johan Sverdrup olie- en gasveld. Het belang van Aker BP in Sverdrup is opgelopen tot 31,57 procent en droeg in het vierde kwartaal 180.610 vaten olie-equivalent per dag bij aan de groepsproductie (41,7%). Sinds 15 december is de tweede productiefase in Sverdrup succesvol opgestart. De gemiddelde dagproductie stijgt van 535.000 naar 720.000 vaten olie-equivalent, met plannen om te klimmen tot 755.00 vaten. De opstart helpt Aker BP zijn CO2-afdruk te verlagen, waarin het wereldwijd al de koploper is in de sector.

De fors gestegen productie en de hoge olie- en gasprijzen stuwden de omzet van 4,3 miljard in de eerste jaarhelft naar 8,7 miljard in de tweede jaarhelft. De nettowinst steeg beperkter, van 724 miljoen naar 875 miljoen dollar, wegens hogere belastingen en afwaarderingen op het uitgestelde Wisting-project. Op jaarbasis verdubbelde de nettowinst tot 1,6 miljard dollar.

De nettoschuld daalde van 3,8 miljard op 30 juni naar 2,66 miljard eind december. In december besliste Aker BP positief over investeringen in liefst tien nieuwe projecten. Het gaat in totaal over ruim 200 miljard Noorse kroon (circa 19 miljard dollar). De meeste projecten zullen in 2026 en 2027 in productie komen en de jaarlijkse groepsdagproductie tegen 2028 opkrikken tot minstens 525.000 vaten olie-equivalent. Dat cijfer houdt rekening met het natuurlijke verval van de productie in de bestaande bronnen. De enorme investering kadert in forse investeringskortingen waartoe de Noorse overheid besliste aan het begin van de coronapandemie. Externe groei via overnames blijft ook mogelijk.

Voor 2023 verwacht Aker BP een gemiddelde dagproductie van 430.000 à 460.000 vaten olie-equivalent tegen lage gemiddelde productiekosten van 7 à 8 dollar per vat. Het brutokwartaaldividend werd opgetrokken van 52,5 naar 55 dollarcent per aandeel, en zal de komende jaren jaarlijks met 5 procent stijgen.

Conclusie

Het aandeel Aker BP viel terug tot in de buurt van het technisch belangrijke weerstandsniveau rond 260 Noorse kroon. We verwachten opnieuw hogere olieprijzen in de loop van 2023, door de verminderde recessiekansen en een krappere markt voor ruwe olie, mee dankzij de heropening van de Chinese economie. We verhogen het advies en nemen het aandeel weer op in de voorbeeldportefeuille.