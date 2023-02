Is Ter Beke een buitenkansje?

Het aandeel van Ter Beke is de voorbije maanden verder gezakt. Mogen we dit als een extra koopwaardig aandeel beschouwen?

De voedingsgroep Ter Beke kampt al ruim anderhalf jaar met stijgende prijzen. Voor de oorlog in Oekraïne stegen de prijzen – bijvoorbeeld van aluminium schaaltjes – door knelpunten in de aanvoerketens en grondstoffentekorten. Na de Russische inval in Oekraïne kwamen daar hogere energieprijzen bovenop. En het laatste jaar is de varkensprijs, een belangrijke grondstof voor veel vleeswaren van Ter Beke, met 40 tot 100 procent gestegen, afhankelijk van de herkomst.

Het probleem is dat Ter Beke die prijsverhogingen niet even snel kon doorrekenen als het die moest absorberen. Dat vreet aan de winstmarges. Het management zegt er een prioriteit van te maken die prijsverhogingen snel door te rekenen. Het is wachten op de resultaten op 24 februari om te weten hoe het daar in de tweede helft van 2022 in is geslaagd. Financieel staat Ter Beke er nog altijd goed voor. De schuldgraad blijft onder controle. De vrije kasstroom staat onder druk door de oplopende voorraden en vorderingen, maar is nog altijd positief. Het blijft wel een aandachtspunt de komende kwartalen.

Maar zelfs al halveert de vrije kasstroom van 2022 tegenover die van 2021, dan nog noteert het aandeel tegen een vrijekasstroomrendement van 10 tot 12 procent. Ook als Ter Beke die kasstroom de komende tien jaar slechts heel beperkt kan doen groeien, impliceert de huidige koers een lage waardering. Ook op winstbasis staat het laag gewaardeerd, met een ev-ebitda-verhouding van 5 (ondernemingswaarde tegenover bedrijfskasstroom). De aandelenkoers heeft bijkomend een tik gekregen door een advies- en koersdoelverlaging van een van de weinige beurshuizen die het aandeel volgen.

Belangrijk voor de komende kwartalen zijn de strategische ontwikkelingen die in de pijplijn zitten en die positief kunnen verrassen. De nieuwe CEO wil vernieuwen en verjongen, richting producten met een betere marketing, meer merkbekendheid en een hogere winstgevendheid, zowel in het segment vleeswaren als bereide maaltijden. Daarmee wil Ter Beke zich omgooien van een doorsnee en misschien wel saai vleesverwerkingsbedrijf, richting een innovatieve voedingsgroep die inspeelt op recente voedingstrends zoals vegetarische en gezonde snacks.

De overname van het Nederlandse Imperial Stegeman wacht nog op de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten, maar biedt zicht op een bredere productportefeuille met hogere marges en kan die strategische ommezwaai versnellen. Dat zijn allemaal nog lang geen zekerheden, maar ze kunnen zorgen voor omzetgroei en de resultaten en de koers in de komende kwartalen een serieuze zet geven. Daarbovenop is er nog het dividend, dat momenteel een brutorendement van iets meer dan 3 euro oplevert. Voor beleggers met een langetermijnhorizon is Ter Beke een optie in een breed gespreide portefeuille. (Koopwaardig, rating 1B).





HEBT U OOK EEN BELEGGINGSVRAAG?

Elke week behandelen we een actuele vraag van een abonnee. Heeft u ook een beleggingsvraag? Mail die dan naar beleggen@trends.be. Misschien leest u hier dan het antwoord.