Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen willen zonnepanelen op daken van sociale woningen

'Momenteel maakt de regelgeving het niet mogelijk om de investering in zonnepanelen te recupereren', zegt Björn Mallants, directeur van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH).

De VVH stoort zich aan de teneur in de berichtgeving die suggereert dat de SHM's geen zonnepanelen zouden 'willen' leggen. 'Het is door het ontbreken van het nodige regelgevende kader vanuit de Vlaamse overheid dat minstens 20.000 gezinnen in sociaal wonen nog geen zonnepanelen hebben', aldus de VVH in een persmededeling zaterdagmiddag. De VVH lanceerde naar eigen zeggen begin 2016 het 'split-incentive' model om investeringen in zonnepanelen mogelijk te maken.

Concreet wordt de investering betaald door een deel van de bespaarde energiekost. Hierdoor is de operatie niet verlieslatend voor de SHM. Wat overblijft is winst voor de huurder. 'Dit is een 'triple win systeem', omdat het winst is voor huurder, verhuurder en de hele samenleving in de vorm van duurzaamheid', zegt Björn Mallants.

Minstens 20.000 woningen zouden volgens VVH makkelijk binnen het jaar uitgerust kunnen worden met zonnepanelen. VVH zegt dit bepleit te hebben op de kabinetten van ministers van Wonen Liesbet Homans (N-VA) en van Energie Bart Tommelein (Open VLD). 'Het split-incentive idee is meegenomen in de klimaatresolutie van het Vlaamse parlement en staat al twee jaar in de beleidsbrief van de minister van Wonen', aldus de VHH.