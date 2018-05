Unia opende vorig jaar meer dossiers over arbeidsdiscriminatie

Over de hele linie steeg het aantal geopende dossiers bij Unia met 6 procent. De sterkste stijging vond plaats in het domein Arbeid en Werkgelegenheid, waar Unia 572 dossiers opende. Dat is een stijging met 13,5 procent tegenover 2016. De meeste van die dossiers gaan over zogenaamde "raciale" criteria (27 pct), gevolgd door het criterium handicap (20,7 pct) en leeftijd (15,7 pct).

Volgens Unia-directeur Els Keytsman blijft werkgelegenheid het domein waarvoor Unia het meest wordt gecontacteerd. 'Als we afgaan op deze cijfers, blijkt duidelijk dat de spanningen binnen onze samenleving ook hun weg vinden naar de werkvloer of de toegang tot werk', zegt Keytsman. 'Onze centrale boodschap is: net zoals de samenleving blijft de arbeidswereld draaien rond een standaardprofiel.'

'Als je buiten dat profiel valt, is het risico op discriminatie, pesterijen of uitsluiting groter. Je vindt makkelijker een goede job als je in de juiste leeftijdscategorie, met name 25-45 jaar, valt, je blank bent en een goede gezondheid hebt. Is dat niet het geval? Dan moet je je bewijzen en krijg je tegelijkertijd meer af te rekenen met discriminaties', benadrukt Keytsman.

Unia constateerde in 2017 een aanzienlijke stijging van het aantal dossiers over gezondheidstoestand. 'Dat criterium staat op de vierde plaats, gelijk met geloof en levensbeschouwing. Ook dit is veelzeggend. We krijgen steeds meer meldingen voor vijandig of vernederend gedrag, of zelfs ontslag na een legitieme vraag om redelijke aanpassingen of na periodes van afwezigheid wegens ziekte', aldus Keytsman.

Omdat er binnenkort verkiezingen aankomen, vraagt Unia aan de Belgische gemeenten om een voorbeeldrol op te nemen. 'De lokale besturen zijn ook werkgevers. Zij moeten ervoor zorgen dat hun personeel de diversiteit van de burgers vertegenwoordigt.'