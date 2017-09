Regering sluit achterpoortjes in Kaaimantaks

De Kaaimantaks belast Belgen die inkomsten halen uit juridische constructies in fiscale paradijzen. Tot dusver kon men ontsnappen aan de taks door een zogenaamde trust of tussenstructuur op te richten, maar die achterpoortjes gaan dicht. De verstrenging moet volgend jaar 50 miljoen euro extra opleveren.

De regering-Michel breidt de Kaaimantaks ook uit naar feitelijke verenigingen. Dat betekent dat onder andere politieke partijen en vakbonden in het vizier komen. Open Vld had eerder gevraagd ook de vakbonden te onderwerpen aan de Kaaimantaks. De partij wilde dat de buitenlandse inkomsten van de vakbonden belast werden.

Maar de regeling die de regering heeft uitgewerkt verschilt van die van Open Vld. 'Vakbonden moeten een juridische constructie hebben opgezet in het buitenland om geviseerd te worden', legt Gerd Goyvaerts, fiscalist bij Tiberghien, uit. 'Zover ik weet, hebben ze die niet.' Mark Delanote, fiscalist aan de UGent en de VUB, treedt zijn collega bij. 'Ik geloof niet dat er vakbonden zijn met een juridische constructie in het buitenland. Dit is dus vooral een symbolische actie.' Hij gelooft wel dat de ingreep kan helpen tegen 'schijnverenigingen' die worden opgericht in het buitenland.