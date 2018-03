CEO Koen Van Gerven: 'Bpost is aan het vervellen'

Bpost, voor de helft in handen van de Belgische overheid, zag zijn volume brievenpost het voorbije jaar met zo'n 6 procent dalen. Bij de reclamepost werd nog een lichte stijging genoteerd, terwijl de traditionele brieven met meer dan 8 procent afnamen in vergelijking met 2016.

De pakjes deden het wel bijzonder goed, met een stevige groei van bijna 30 procent. De bedrijfsopbrengsten stegen met een kwart tot meer dan 3 miljard euro.

Maar door de hoge kosten voor de opstart van het sorteercentrum in Brussel en de hogere kosten om de eindejaarspiek op te vangen, lag de winst iets lager dan vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 323 miljoen euro, tegenover 346 miljoen in 2016.

Bpost-topman Van Gerven toonde zich tevreden over het afgelopen jaar. "We mogen er trots op zijn. Kijk naar de pakjes: we hebben daar 28,2 procent groei geboekt", aldus Van Gerven, die in een toelichting verwees naar de piek van 360.000 pakjes per dag tijdens de eindejaarsperiode.

Vervellen

2017 was voor Van Gerven een scharnierjaar. "Voor het eerst hebben we meer dan 3 miljard euro omzet gedraaid en voor het eerst haalden we minder dan de helft van onze omzet uit de briefwisseling. We vervellen van de oude naar de nieuwe wereld."

De nieuwe wereld is voor Van Gerven de e-commerce: "Alles wat gebeurt vanaf het moment dat de klant op de knop drukt om iets te bestellen". Maar dat zogenaamde 'vervellen' zal niet zonder slag of stoot verlopen, waarschuwt de topman.

Bij het overgenomen Amerikaanse e-commercebedrijf Radial moet nog orde op zaken gesteld worden, wat bpost geld zal kosten. "Een aantal uitdagingen kenden we al, maar we troffen er ook zaken aan waarvan we toch wat geschrokken zijn", geeft Van Gerven toe.

In eigen land daalde het traditionele volume brievenpost met 6,4 procent op jaarbasis, en beterschap is niet in zicht. "We verwachten dat de brievenpost dit jaar tot 7 procent procent lager kan liggen. Dat zal inhakken op wat wij zijn. We zullen dat zien en voelen."

IJsberg

Dat betekent dat de financiële prognoses van bpost voor dit jaar minder gunstig ogen. "In 2017 draaiden we een recurrente ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen, red.) van 598 miljoen euro. Voor dit jaar verwachten we uit te komen tussen 560 en 600 miljoen euro. Dat bewijst dat we aan het vervellen zijn", verduidelijkte Van Gerven.

"Onze oude ijsberg is aan het wegsmelten. Die e-commercelogistiek moet onze nieuwe ijsberg worden", voegde hij eraan toe.

Bpost houdt zijn dividend voor het boekjaar 2017 stabiel op 1,31 euro bruto per aandeel. Een deel daarvan is al in december betaald (interimdividend van 1,06 euro). Er komt nog een einddividend van 0,25 euro, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders.