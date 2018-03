Spencer en Twikit zijn start-up en scale-up van het jaar

Spencer

Het Antwerpse Spencer haalde het met 28 procent van de stemmen nipt voor de Leuvense blockchainspecialist SettleMint (27%), Muuselabs (19%), Yields (16%) en Preesale (11%). Het idee voor Spencer onstond een paar jaar geleden bij de productontwikkelaars van November Five.

Ze zagen hoe medewerkers in bedrijven verschillende tools gebruikten om een vergaderzaaltje te reserveren, zich ziek te melden of vakantie aan te vragen. Spencer ontwikkelde een app voor mobieltjes die als een persoonlijke assistent al die tools samenbalt in één gebruiksvriendelijke applicatie.

Spencer werd eind 2016 verzelfstandigd en wordt geleid door Tom Vroemans en Maarten Raemdonck. Het bedrijf, dat ondertussen een tiental werknemers telt, richt zich op klanten met meer dan tweeduizend werknemers. De start-up haalde vorig jaar geld op bij Telenet - het bedrag is niet bekend - en stelt een volgende kapitaalronde in het vooruitzicht.

Op 7 maart maakte Spencer bekend dat het zal samenwerken met het Amerikaanse technologiebedrijf Microsoft. De digitale butler voor de werknemer wordt geïntegreerd in Office 365, de kantoorsoftware van Microsoft.

Scale-ups zijn grote start-ups, bedrijven die doorgaans al wat meer jaren op de teller hebben, meer dan een miljoen euro omzet halen en hun omzet en personeelsbestand snel zien groeien. In de categorie Scale-up van het jaar haalde Twikit (31%) voor het Antwerpse PlayPass (26%), een specialist in cashloos betalen bekend van de polsbandjes op muziekfestivals. De overige drie genomineerden waren Qover (14%), NGData (18%) en eRowz (11%).

Twikit

Winnaar Twikit, ook uit Antwerpen, ontwikkelde software waarmee bedrijven hun 3D-ontwerpen kunnen laten aanpassen aan de wensen van hun klanten en vervolgens laten 3D-printen. Denk aan gepersonaliseerde auto-onderdelen, protheses of lampen. Onder meer in de Verenigde Staten slaat het concept aan.

Twikit neemt sinds begin dit jaar deel aan een begeleidingsprogramma van drie maanden van Flanders New York Accelerator (FNYA). Het bedrijf haalde tot dusver 2,5 miljoen euro extern kapitaal op.

In de categorie Student Start-up van het jaar haalde Becycled het met een paar fietslengten voorsprong op Winwinner, Ergopraktijk, Axiles Bionics en IOBee. Het in 2015 opgerichte Becycled.be - de officiële naam van de Roeselaarse vennootschap is V4More - is een zoekertjessite voor tweedehands koersfietsen en bijbehorend materiaal voor wie graag fietst.

Oprichter Sam Vynckier werkt dit jaar zijn studie Sportmanagement (UCL) af en wordt ondersteund door de incubatoren Start it @kbc en Yncubator. De Tech For Good Award beloont start-ups die met hun product een oplossing helpen te zoeken voor de klimaatverandering, het biodiversiteitsverlies, de ontbossing of de vervuiling.

De intelligente verlichting van het Luikse Smartnodes (27%) won nipt van de Antwerpse bodemsaneringsspecialist iFlux (26%). InOpsys, Fyteko en Qpinch waren de drie andere genomineerden.

Find.me

In de categorie Disruptieve innovatie van het jaar won Find.me (25%), voor Slimbox (23%), Robovision (23%), AirShaper (22%) en Timbtrack (7%). In die categorie zocht de jury voor de shortlist naar bedrijven met technologie die een doorbraak betekenen in hun sector of zich bogen op een innovatief zakenmodel.

De start-up uit Perk is hard aan het werk aan de nakende lancering van zijn software. Find.me richt zich tot bedrijven die auto's, reizen, jobs en huizen aanbieden. Met zijn technologie wil het die bedrijven toelaten een meer uitgebreid en verfijnd aanbod aan hun klanten aan te bieden.

Het zorgt er zo ook voor dat adverteerders gerichter hun advertenties kunnen plaatsen. Find.me werd geselecteerd voor de Roularta Mediatech Accelerator.

Stemronde

De winnaars van de derde Tech Startup Day Awards werden gekozen na een online stemronde, waarin 2343 keer werd gestemd. Deelnemers konden één stem uitbrengen op een van de vijf genomineerden voor de vijf categorieën.

Die shortlists werden samengesteld door een jury onder leiding van Omar Mohout (Sirris). Zijn mede-juryleden waren Frank Maene (Volta Ventures), Isabel Michiels (Agoria), Olivier Peeters (BNP Paribas Fortis), Simon Alexandre (The Faktory), Jérome Constant en Benny Debruyne (Trends).

De prijzenpot bestaat uit een gratis ticket voor een internationale GoGlobal-missie naar Azië of de Verenigde Staten, een gratis kantoor voor zes maanden bij de Belgisch-Amerikaanse kamer van koophandel Belcham in New York of San Francisco, professionele hostingpakketten van Combell en allerlei coachingsessies. Al is de grootste winst wellicht het aanzien dat de prijs oplevert.

"De winnaars van de voorbije jaren hebben ons laten weten dat zo'n Tech Startup Day Award de geloofwaardigheid van hun bedrijfje vergroot bij klanten en bij investeerders, dat is mooi meegenomen", besluit Frederik Tibau, contentdirecteur bij Startups.be.