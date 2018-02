Op zoek naar een grotere impact in Afrika: ondernemen in plaats van geld opsturen

Na een testproject vorig jaar lanceren de drie organisatoren dit jaar hun eerste wedstrijd voor ondernemers die broeden op een duurzaam zakenidee voor een Afrikaanse markt. De initiatiefnemer Ondernemer voor Ondernemers, een vzw zonder overheidssubsidies maar met steun van zestien bedrijven, krijgt steun van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en The African Diaspora Projects Initiative.

Er zijn al zo'n twintig kandidaturen binnengelopen voor de tien plekken in het begeleidingsprogramma, dat loopt van 8 maart tot 24 april. De deadline is 2 maart. Op het afsluitende pitchevenement op 24 april kiest een jury de winnaars. De nodige investering in het bedrijf mag niet hoger liggen dan 100.000 euro en de oprichters dienen zelf een kwart van het geld in te brengen.

De tien bedrijven krijgen begeleiding van vrijwilligers, die uit drie groepen bestaan. Gepensioneerde ondernemers of managers, actieve managers van betalende leden van Ondernemers voor Ondernemers zoals DEME en Aquafin, en studenten die aan de Thomas More Hogeschool een managementopleiding volgen.

Frustratie

Op de vraag of het niet makkelijker is voor Belgische ondernemers van Afrikaanse afkomst in België te ondernemen en zich voor een van de vele incubatieprogramma's hier kandidaat te stellen, legt Björn Macauter, general manager van Ondernemers voor Ondernemers, de link met de gigantische bedragen die mensen van Afrikaanse afkomst van over de hele wereld elk jaar naar hun familie sturen.

"Ze sturen een bedrag dat vier keer zo groot is als het totaalbedrag voor ontwikkelingshulp. Er leeft bij hen een zekere frustratie dat het geld dat ze sturen aan consumptiegoederen wordt besteed. Vanuit dat ongenoegen zoeken ze een manier om met die middelen een meer positieve impact te hebben op een ruime gemeenschap, bijvoorbeeld door zelf een bedrijfje op te richten."

The Forgotten Green Heroes in Kameroen kwam vorig jaar uit het testproject, zegt Björn Macauter van Ondernemers voor Ondernemers. "De vrouw achter dat project brengt landbouwers samen en ondersteunt hen om hun productie op te drijven op een manier die het milieu vrijwaart, onder meer door de investering in machines. Een ander voorbeeld is een ondernemer van Congolese afkomst die cosmetica voor Afrikanen wil maken. Nu gebruiken ze vaak cosmetica van westerse bedrijven die niet aangepast is aan hun huid of haar."