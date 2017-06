Nieuwkomer

Op 28 juni opent Burger Brands Belgium, de eigenaar van Burger King en Quick, in Antwerpen de eerste Belgische vestiging van Burger King. Dit jaar volgt nog een zestal openingen, onder meer in Charleroi en Namen. "De ambitie is in vijf jaar 35 à 40 Burger Kings te openen", zegt Kevin Derycke, de CEO van Burger Brands Belgium. Het gaat zowel om nieuwe restaurants als bestaande Quick-restaurants die worden omgevormd. Nog zestig à zeventig restaurants zullen de naam Quick dragen.

