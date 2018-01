Jo Vandebergh (CEO softwareplatform Bringme): 'Ik sta open voor een externe investeerder'

Het Leuvense Bringme is klaar om Europa te veroveren met zijn slimme automaten voor pakjes en interne verzendingen. De CEO is de bekende vastgoedondernemer Jo Vandebergh. Voorlopig is hij nog de enige aandeelhouder, maar een extra investeerder is geen taboe.