Heidi De Pauw (directeur Child Focus): 'Dankzij mijn dochter kan ik deze baan doen'

"Ik trek op vrijdagavond de deur van mijn kantoor nooit helemaal achter me dicht. Ook tijdens het weekend probeer ik te volgen wat er bij Child Focus gebeurt. Dat geeft me een zekere gemoedsrust. Ik zou het heel erg vinden op maandagochtend wakker te worden en dan pas te horen dat de collega's een hele nacht in de weer waren door een onrustwekkende verdwijning. Terwijl ik lag te slapen als een baby. Ik vind het dus niet lastig beschikbaar te blijven tijdens het weekend of tijdens vakanties. Ook mijn omgeving begrijpt dat."

