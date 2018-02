Een huisje bouwen in vier uur: 1200 euro per vierkante meter

Begin 2016, in zijn laatste jaar architectuur aan Sint-Lucas in Gent, richtte Michiel De Backer (25) samen met een medestudent Ark-Shelter op. Het bedrijf vermarkt compacte buitenhuizen die kant-en-klaar worden afgeleverd.

"We bedachten en verkochten ons concept, nog voordat we één unit hadden gebouwd", vertelt De Backer. "We legden ons plan uit op onze website en stelden het voor aan de hand van een maquette tijdens een beurs. Daar vonden we meteen iemand die er een in zijn tuin wilde."

Slowakije

Voor de productie ging Ark-Shelter in zee met een schrijnwerkerij in Slowakije. "De hele zomer lang werkten we aan ons eerste exemplaar. Daarna heb ik in België drie maanden in de unit gewoond, om te kunnen uitmaken waar nog verbeteringen nodig waren. Daarna zijn we gestart met de verkoop op een grotere schaal."

Inmiddels ontwikkelt Ark-Shelter mobiele wooneenheden in verschillende maten voor particulieren en bedrijven. Particulieren kopen zo'n huisje als woonuitbreiding of voor in de tuin, terwijl bedrijven ze gebruiken als kantoorruimte, vakantiewoning of bed-and-breakfast. Er is maar één grens aan het concept: de huisjes moeten via een vrachtwagen kunnen worden vervoerd.

"Daarom gaan we niet groter dan 3,5 meter op 14 meter per unit. We kunnen de woningen volledig personaliseren, met andere ramen, meubilair of binnenafwerking. Ondertussen hebben we 120 modellen uitgewerkt."

Duurzaam

De constructies zijn even duurzaam als een traditioneel gebouwde woning. Tegen 1200 euro per vierkante meter zijn ze goedkoper dan constructies in houtskeletbouw. "We kunnen ook units aan elkaar koppelen en die aanbouwen aan bestaande woningen", vertelt De Backer. "De units zijn ook stapelbaar. De installatie neemt nauwelijks vier uur in beslag."

"We willen de komende jaren voort evolueren naar een bouwfirma: onze units worden gebouwd in een atelier. De werf moet nooit worden onderbroken omdat het weer tegenzit. De eigenaar kan zijn huis later mee verhuizen. Daar zit toekomst in."