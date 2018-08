Driverbuddy laat u rijden in uw eigen wagen

Alternatieven voor traditionele taxidiensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Bij diensten zoals het bekende en omstreden Uber gebruiken de chauffeurs hun eigen auto om klanten te vervoeren.

De Antwerpse eenmanszaak Driverbuddy pakt het anders aan. Zij rijden met uw wagen en kunnen ook andere taken op zich nemen, zoals uw auto wassen, tanken of een boodschap doen tijdens het wachten.

Driverbuddy werd in februari 2017 opgericht door Ibrahim Madah. Het werkt met een twintigtal mensen: vaste chauffeurs, freelancers en jobstudenten. "We geven jongeren de kans ervaring op te doen en de toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken", zegt de ondernemer.

"We zijn vooral actief in Vlaanderen en Brussel, maar het is de bedoeling buddy's over het hele land in te zetten. Zo willen we bijdragen tot meer veiligheid op de weg, bijvoorbeeld wanneer iemand te diep in het glas heeft gekeken en geen Bob kan vinden."

Maandelijks vervoert Driverbuddy een honderdtal personen. Het bedrijf richt zich tot zowel particuliere als professionele klanten, maar 90 procent van de ritten wordt geboekt door bedrijven.

Ibrahim Madah: "Voor ondernemingen zijn onze diensten niet alleen praktisch en tijdbesparend, maar ook financieel interessant. De ritten worden als onkosten beschouwd, waardoor ze fiscaal aftrekbaar zijn. Het standaardtarief bedraagt 20,50 euro per uur exclusief btw. 's Nachts en in het weekend betaal je iets meer."

Oprichter Ibrahim Madah heeft een passie voor transport, maar heeft ook een persoonlijke motivatie. "Tijdens mijn studententijd is een vriend dronken achter het stuur verongelukt", zegt hij. "Dat tragische voorval heeft me enorm geraakt en heeft me ertoe aangezet mijn droom te realiseren: mensen op een veilige manier vervoeren in hun eigen wagen. Doordat de buddy's ook allerlei andere taken kunnen uitvoeren, betekent dat een aanzienlijke tijdbesparing."