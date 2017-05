Dresscode op het werk: de kleren maken de werknemer

Een dresscode op het werk. Begin dit jaar was het onderwerp weer actueel na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Een vrouw klaagde haar werkgever aan omdat ze als receptioniste werd ontslagen omdat ze een hoofddoek wilde dragen. De dame eiste een schadevergoeding, wat haar in eerste en tweede aanleg werd geweigerd. Daarop trok ze naar het Hof van Cassatie, dat voor advies aanklopte bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat er van discriminatie geen sprake was. De werkgever wilde een neutraliteitsbeleid voeren in zijn relaties met particuliere of publieke klanten, waarbij een verbod op het zichtbaar dragen van symbolen van politieke, filosofische of religieuze overtuigingen is toegestaan. Op voorwaarde dat de regel coherent en systematisch wordt nagestreefd, duidelijk is en geldt voor iedereen. Het verbod geldt ook enkel in functies met klantencontacten.

