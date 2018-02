Belchim, Destiny en Modero bekroond als Ambassadeur van de Vlaams-Brabantse Gazellen

Ieder jaar maakt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven van het land, de Trends Gazellen. De reeks startte vorige week met de rangschikking voor Brussel. Deze week is Vlaams-Brabant aan de beurt. De rangschikking kunt u raadplegen via de links onderaan het grijze kader.

Via die links komt u ook meer te weten over de methodologie achter de rangschikking. Het basisprincipe is eenvoudig: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Die nummer 1 krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Een dochterbedrijf van een multinational kan bijvoorbeeld geen Ambassadeur worden. En zo zijn er nog andere voorwaarden. De hoogst gerangschikte Gazelle die aan alle voorwaarden voldoet, wordt Ambassadeur, ook al staat hij op nummer 9 in de rangschikking.

Ambassadeurs: Belchim, Destiny en Modero

Dat is geval voor Belchim Crop Protection. De Londerzeelse specialist in gewasbeschermingsmiddelen is de Ambassadeur in de categorie grote bedrijven. Het bedrijf haalde de eretitel ook al in 2007. Belchim is in rouw na het plotse overlijden van zijn stichter en bezieler Dirk Putteman, op 60-jarige leeftijd. Samen met drie werknemers begon Putteman in 1987 vanuit een kleine opslagruimte met de distributie van gewasbeschermingsmiddelen.

Vorig jaar rondde het bedrijf voor het eerst de kaap van 500 miljoen euro omzet. Het mikt tegen 2020 op 700 miljoen euro. Belchim telt 480 medewerkers en is actief in meer dan 55 landen. Het doel is tegen 2020 in 97 landen operationeel te zijn.

De overname van de Franse branchegenoot Jade in april 2016 was het startsein voor een wereldwijde expansie. Het onderzoeksbedrijf produceert een biologische totaalherbicide, pelargonzuur, dat een interessant alternatief kan zijn voor het omstreden glyfosaat.

Nauwelijks enkele weken later rijfde Belchim een nationale distributeur in Kroatië binnen, en nog voor het einde van het jaar ook een verkoopnetwerk in Canada. In februari 2017 opende het bedrijf een kantoor in Maleisië dat dient als uitvalsbasis voor de ontwikkeling in Azië. In april volgde de acquisitie van het Duitse Proagro. Het bedrijf is een specialist in biologische gewasbescherming, een van de belangrijkste groeisegmenten.

Bij de middelgrote bedrijven is Destiny de Ambassadeur. Opgericht in 2008 was Destiny in de beginjaren een pure telecomspeler die grote jongens als Proximus en Telenet wou uitdagen op de b2b-markt. Intussen heeft Destiny de focus verruimd.

"Nogal wat bedrijven hebben nu een telecomoperator, een PBX-centrale en een IT-leverancier, die vaak elk in hun eigen hokje vastgeroest zitten. Wij willen ons vandaag positioneren als een intelligente brug tussen IT en telecom", zegt Daan De Wever, die samen met zijn broer Samuel aan de wieg van Destiny stond.

"Ons doel is om bedrijven toegang te geven tot data en ze te laten communiceren, telkens vanuit de cloud." Het bedrijf telt bijna 100 medewerkers en mikt dit jaar op 50 miljoen euro omzet.

Na een eerste kapitaaloperatie in 2009 ging Daan De Wever ruim een jaar geleden op zoek naar een nieuwe investeerder. Het Nederlandse Mentha Capital bracht 10 miljoen euro vers kapitaal in. De inbreng bleef niet beperkt tot puur financiële middelen, maar bracht ook kennis bij op het gebied van overnames en de integratie ervan. Het geld werd meteen ingezet voor overnames.

Ergatel is een integrator van telecomdiensten en cloudtoepassingen die vooral in Wallonië actief is. Die overname, net als die van de Gentse industriële telecomoperator en internetprovider Meritel, moet gezien worden als een versterking van de marktpositie van Destiny. De acquisitie van het Brusselse IT101 is daarentegen van groot strategisch belang omdat dat bedrijf zich toelegt op cloudbeveiliging en dat is momenteel één van de topprioriteiten in het bedrijfsleven.

In de categorie kleine bedrijven is de eer voor Modero Brussel, een kantoor van gerechtsdeurwaarders. De roots van Modero gaan meer dan vijftig jaar terug in de tijd. Sinds Jan De Meuter in 2001 de leiding nam, evolueerde het traditionele kantoor naar een bedrijf dat voortdurend de grenzen van het beroep probeert te verleggen. De naamswijziging in 2008 naar Modero was zeker niet toevallig. Zowel in het Spaans als in het Italiaans betekent het woord 'ik bemiddel'. Tegenwoordig is iedereen het erover eens dat bemiddeling de te bewandelen weg is.

In België garandeert Modero een volledige dekking door middel van een formeel netwerk van gerechtsdeurwaarderskantoren, strategisch verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Die onafhankelijke vennootschappen varen hetzij onder Moderovlag - zoals Modero Brussel -, hetzij onder hun eigen uithangbord.

Alle kantoren delen dezelfde filosofie en dezelfde werkwijze vastgelegd in het Modero Charter dat de waarden en de gedragsregels over deontologie, transparantie en dienstverlening omvat. Die dienstverlening stopt overigens niet aan de landsgrenzen, want Modero is ook actief in het buitenland en dat in samenwerking met vaste partners.