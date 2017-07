Attest bedrijfsbeheer niet meer nodig voor wie zaak wil starten

Wie nu een eigen zaak wil starten moet daarvoor een opleiding volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs. Ook sommige reguliere diploma's leveren dat attest op.

Vanaf 1 september 2019 valt die verplichting weg. Volgens minister Muyters gaat het immers om een onnodige drempel die sommige getalenteerde mensen tegenhoudt om met een zaak te starten. In de plaats komt er een actieplan, gericht op de constante ontwikkeling van competenties.

"De wereld verandert aan een razend tempo. Dat is niet anders met de competenties die zelfstandigen nodig hebben om hun zaak te laten groeien en bloeien. Ik denk dus dat het veel nuttiger is om in te zetten op een meer continue ondersteuning dan op een eenmalig attest", zegt Muyters.

De Vlaamse regering wil de wet ook bijsturen, omdat die niet helemaal strookt met de Europese regelgeving. Zo kan iemand van elders in Europa een zaak starten in België zonder een attest voor te leggen. Een gelijkschakeling is hier aan de orde, oordeelt Muyters.

Ondernemersorganisatie Unizo reageert positief. Het huidige systeem is te zeer gericht op theoretische kennis, oordeelt de organisatie. Unizo rekent er wel op dat er een gedegen omkadering van zelfstandigen wordt uitgewerkt, onder meer voor de opmaak van een financieel plan.

"We moeten starters ertoe brengen dat ze zelf de meerwaarde inzien van een degelijke voorbereiding", zegt topman Karel Van Eetvelt. "We rekenen er op dat dit de focus blijft van de Vlaamse regering en dat ze die doelstelling ook daadwerkelijk en concreet ondersteunt".