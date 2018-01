Veroordeling klokkenluider Luxleaks geannuleerd

Deltour, een oud-medewerker van de consultancyfirma PricewaterhouseCoopers (PwC), werd in maart in beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 1.500 euro. In eerste aanleg werd hij nog veroordeeld tot 12 maanden cel en 1.500 euro boete.

Het cassatieberoep van Raphaël Halet, die in maart eveneens veroordeeld werd, werd verworpen.

Deltour en Halet lekten ruim 45.000 pagina's aan vertrouwelijke documenten over de fiscale voorkeursbehandeling van multinationals in Luxemburg, en die werden eind 2014 gepubliceerd door het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten.