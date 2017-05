'Spaar ons van president Zuckerberg'

De speech van Mark Zuckerberg in zijn alma mater Harvard gaf velen de hoop dat hij in 2021 Donald Trump wil opvolgen als president van de Verenigde Staten. Er zijn al maanden geruchten over de politieke ambities van de CEO van Facebook. De politieke toon van zijn speech deed de geruchtenmolen nog wat sneller draaien. De miljardair riep de afstuderende Harvard-studenten op een voorbeeld te nemen aan de generatie die de mens naar de maan bracht. Het was Make America Great Again voor de Facebook-generatie. Tegelijk was de speech een complete afkeuring van de manier waarop Trump de VS in al hun glorie wil herstellen. Zuckerberg pleitte voor hogere belastingen voor grote vermogens zoals hijzelf, voor investeringen in hernieuwbare energie in de strijd tegen klimaatverandering, en voor migratie. Trump wil onder meer de erfenisbelasting afschaffen en alle uitgaven op een crashdieet zetten (behalve voor defensi...