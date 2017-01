Ronnie Leten: 'Je moet het dak herstellen wanneer de zon schijnt'

"In mijn contract staat dat ik op mijn zestigste kan gaan", zei Leten na zijn verkiezing tot Trends Manager van het Jaar 2013. "Dan kan ik stoppen, in onderling overleg. Zonder gouden handdruk." Twee maanden geleden vierde Leten die 60ste verjaardag. Na de algemene vergadering van Atlas Copco, eind april, geeft de in Beringen geboren CEO de fakkel door aan de 51-jarige Zweed Mats Rahmstrom. Die is nu de topman van de divisie industriële technieken van de groep.

