Reclamemaker Erik Kessels: 'Perfectie is meer van hetzelfde'

Elf jaar droomde Erik Kessels (51) van de verkeerde carrière. Vanaf zijn vijfde was hij er rotsvast van overtuigd dat hij het zou maken als etaleur - het enige creatieve beroep dat hij tijdens zijn kindertijd in Nederlands-Limburg kende. "Tot ik op mijn zestiende startte aan de opleiding. Na één uur vond ik het al verschrikkelijk, meteen lag mijn droom in duigen. Ik heb het diploma wel gehaald. Net", lacht hij. In het midden van het interview biecht hij op dat hij ook een gruwelijke hekel heeft aan reclame, het vak waarin hij al een kwarteeuw actief is. Al blijkt dat vooral zijn manier om te zeggen dat hij liever ingaat tegen de reclamepraktijken die hij rondom zich ziet. Zo kwam het dat de Nederlandse buitensportwinkel Bever enige tijd geleden in zijn magazijn een heleboel herfstbladeren moest laten drogen, voordat die mee konden met de bestellingen. Naast schoenen van 234 euro had Kessels' reclamebureau KesselsKramer in de huis-aan-huisfolder van Bever een gratis herfstblad aangeboden. Dat werd meteen gretig besteld.

