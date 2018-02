Peter Callant (nieuwe eigenaar KV Oostende): vriend en zakenrelatie van Marc Coucke

Hieronder leest u het artikel uit Trends van 27 november 2014

Sport staat centraal in zowat alles wat Peter Callant doet. Nochtans woog de West-Vlaming, die bekendstaat als een levensgenieter, tien jaar geleden nog ruim over de honderd kilogram.

Maar als we hem ontmoeten in Kasteel De Cellen, het hoofdkantoor van de groep in Oostkamp, oogt hij bijzonder scherp. De zakenman heeft net zijn derde volledige triatlon achter de rug. "Ik tracht mijn medewerkers aan te moedigen meer te sporten", vertelt Callant. "Omdat alles draait rond energie en geluk. Wie niet gelukkig is op het werk zal ook niet succesvol zijn."

Ook zakelijk heeft de sport ruimschoots bijgedragen tot de ontwikkeling van Callant Verzekeringen. Via een uitgekiende politiek van sportmarketing legt de verzekeringsmakelaar contacten met andere bedrijven en ondernemers, en slaagt hij erin de klantentrouw te vergroten en zijn klantenbestand uit te breiden. "Sport is een uitgelezen manier om via persoonlijk contact dingen in beweging te zetten", vindt Callant.

Relatiemarketing via een gedeelde interesse voor sport, Peter Callant deed het al in de jaren negentig, toen hij als 28-jarige voorzitter en naamsponsor werd van volleybalploeg Rembert Torhout. Later zat hij aan de zijde van Marc Coucke in het bestuur van KV Oostende, toen de voetbalploeg nog jojode tussen eerste en tweede klasse. Coucke is altijd een vriend en zakenrelatie gebleven.

Topvolley Antwerpen

Dat Callant zopas volleybalclub Antwerpen te hulp sprong, is niet toevallig. Callant Verzekeringen nam eind vorig jaar het Antwerpse kantoor Hermes over van de verzekeraar Baloise Insurance. Zo breidde Calant zijn voetafdruk in de regio Antwerpen-Kempen gevoelig uit. Daar breit hij nu marketinggewijs een verlengstuk aan door Topvolley Antwerpen uit het slop te halen.

De Antwerpse volleyclub kende de voorbije jaren sportieve successen (onder meer bekerwinst), maar had het financieel niet onder de markt. Gebrek aan interesse van grote sponsors veroorzaakte een tekort van meer dan 200.000 euro. De stad bleek bereid iets te doen, maar dan moesten ook privé-investeerders instappen. Callant Verzekeringen sprong in het gat, waardoor Topvolley Antwerpen zijn deficit kan wegwerken.

"Er kwam budget vrij uit het wielrennen", verduidelijkt Peter Callant. "Wij zetten ons sponsorverhaal bij Lotto-Belisol stop. De samenwerking met Topvolley Antwerpen loopt in eerste instantie tot het einde van het seizoen, maar het is de bedoeling ook daarna samen door te gaan."

Focus op interne groei

Peter Callant startte in 1992 in Heist als boekhouder, verzekeringsmakelaar en bankagent. Door interne groei en een gericht acquisitiebeleid met overnames van onder meer Westflandria, Assex en Atelia, evolueerde Callant Verzekeringen tot een toptienspeler in de verzekeringsmakelarij.

De onderneming onderscheidt zich door haar specialisatie in niches. "Door de nabijheid van de haven van Zeebrugge werden we al heel vroeg de referentie in de visserijsector", vertelt Callant. "Zowat de hele Belgische vissersvloot is bij ons verzekerd."

"In onze commerciële strategie focussen we op interne groei", verduidelijkt Callant. "Het behoud van klanten is voor ons belangrijker dan actieve prospectie. Wij geloven sterk in duurzame groei, onafhankelijk advies en het centraal stellen van de klant. We hebben altijd zeer weinig klanten verloren, waardoor we op een gezonde manier kunnen doorgroeien. Ook de medewerkers zijn de onderneming trouw, waardoor bedrijven een beroep kunnen doen op vaste contactpersonen en gespecialiseerde teams. De klant wordt niet van het kastje naar de muur gestuurd."

Callant Verzekeringen bedient grote ondernemingen, kmo's en particulieren. In niches als maritieme en transportverzekeringen, de bouw- en de medische sector staat de makelaar sterk. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden voor transport en bouw, maakt Callant zich sterk dat zijn onderneming ook dit jaar de vooropgestelde 3 procent interne groei zal halen.

Fietsomnium

Bij particulieren is Callant vooral bekend van zijn fietsomnium. Dat verhaal begon ooit met een telefoontje van VRT-wielerjournalist Karl Vannieuwkerke. Die wilde zijn dure racefiets omnium verzekeren tegen diefstal en schade. Dat bleek niet mogelijk.

Daarom ontwikkelde Callant zelf een polis, waarop particulieren online kunnen intekenen en die gedekt wordt door een verzekeraar uit Nederland. Het succes van de fietsomnium heeft Callant ertoe aangezet eenzelfde type product te lanceren voor bezitters van een plezierjacht: de yachtomnium.

Intussen zijn er al zo'n 20.000 fietsomniums, en is de verzekering uitgebreid naar bijstand. Daar zit het succes van de elektrische fiets voor veel tussen. "60 tot 70 procent van de verzekeringen slaat op elektrische fietsen. Daar zitten nogal wat senioren tussen die al eens aan de kant staan met een lege batterij of gewoon lek rijden. Door bijstand aan de verzekering te koppelen, bieden we hun, in samenwerking met de VAB, de rit naar huis of naar de dichtstbijzijnde fietshandelaar", vertelt Filip Demyttenaere, bestuurder van Callant Verzekeringen.

In een andere niche, sportverzekeringen, heeft Callant een prominente positie opgebouwd. Peter Callant: "Wij verzekeren bijna alle sportfederaties, en heel wat ploegen en topsporters. Dat is niet vanzelfsprekend, want de regelgeving verschilt naargelang van de sporttak. Bovendien moet je het hele kluwen van sociale zekerheid en tussenkomst van de ziekenfondsen ontrafelen. Callant heeft een gespecialiseerde kennis opgebouwd, die deuren opent."

Om het sportnetwerk te verstevigen, treedt Callant al jaren op als sponsor in verschillende sporttakken. Dat gaat van de Lotto-ploeg en Topsport Vlaanderen tot de zesdaagse van Gent in het wielrennen, Cercle Brugge, KV Oostende en AA Gent in het voetbal, tot Basket Oostende en Topvolley Antwerpen.

Dynamische jaren op komst

Dit jaar stevent Callant af op een omzet van 7,4 miljoen euro, met 70 medewerkers in dienst. Na de drie grote makelaars die actief zijn in België (Marsh, Aon en Vanbreda), volgt een peloton van middelgrote familiale makelaars (zoals Allia, Concordia, Van Dessel,...). Niet ver daarachter, rond de tiende plaats in de sector, komt Callant Verzekeringen.

"Schaalgrootte is belangrijk omdat ze je aankoopkracht in de markt bepaalt", zegt Callant. "Maar ook om de toenemende regulering in verzekeringsbemiddeling en klantenbescherming het hoofd te bieden. Dit heeft een consolidatiegolf in de makelaarswereld op gang gebracht. De komende maanden en jaren kondigen zich uiterst dynamisch aan."

Om daarop in te spelen trok Callant Verzekeringen enkele maanden geleden Eric Monsieur aan. Hij was de voorbije dertien jaar achtereenvolgens commercieel directeur leven en directeur distributie bij Generali Belgium.

Volgens Monsieur gooien veel kleine makelaars, geconfronteerd met de Mifid-voorschriften, de handdoek in de ring: "Zij zien de zware investeringen niet meer zitten, en staan in de rij om te verkopen. Callant Verzekeringen moet eerst de overname van Hermes verteren, maar is zeker van plan een actieve rol in dat consolidatieproces te spelen. Wij hebben de luxe dat we selectief kunnen zijn."

Zeker met het oog op de trend van de digitalisering (waarbij klanten steeds meer online verzekeringsdiensten zullen afnemen) is gecontroleerde schaalvergroting een must, oordeelt Monsieur: "Dat moet ons toelaten te investeren in digitale kennis en expertise, en in innovatie en sociale media."

"Daarom is de naambekendheid via onze sportsponsoring zo belangrijk", beklemtoont Callant. "Op het moment dat de klant voor bepaalde verzekeringssegmenten overschakelt op digitale kanalen, zal hij kiezen voor de makelaar met de grootste naambekendheid. Voor Callant moet dit een opportuniteit zijn om ons marktaandeel te vergroten."

Ook geografisch wil de makelaar zijn markt verruimen: "Wij zijn sterk ingebed in West-Vlaanderen en Antwerpen. Vanuit onze skybox in de Ghelamco Arena in Gent kunnen we Oost-Vlaanderen bedienen. Maar in Leuven en Limburg missen we voet aan de grond. Als zich een overnameprooi aandient, zullen we dat zeker mee in overweging nemen. Maar een acquisitie moet toch in de eerste plaats een match zijn in businessmodel en bedrijfscultuur."

Lees ook: Coucke bevestigt: verzekeraar Peter Callant (51) neemt KV Oostende over