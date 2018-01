Marianne Thyssen: 'Ik ben geen supervrouw'

"Vijftien jaar is het ondertussen geleden dat een groep fietsers in Senegal aan het hotel stopte waar ik logeerde. Onder leiding van een jonge vrouw, een Senegalese wielerkampioene, reden ze door de middle of nowhere. Nauwelijks vijf, misschien tien minuten sprak ik met die vrouw, maar het klikte en ik gaf haar een kaartje. Daarna hoorde ik niets meer van haar, zoals je kunt verwachten. Tot ze me dit jaar plots mailde. Ze was getrouwd met een Belg, sprak nu Nederlands en vroeg zich af of ik nog fietste. Het was alsof ik een vriendin van vroeger terugvond.

...