Luc Popelier van KBC Group is CFO of the Year

Luc Popelier werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de redacties van Trends/Trends-Tendances en financiële experts. De CFO van KBC Group haalde het van de andere genomineerden Paul Depuydt van Ravago, Didier De Sorgher van Spadel, Sandrine Dufour van Proximus en Marc Hofman van Colruyt Group.

Als CFO was Luc Popelier een cruciale figuur in de ommekeer bij KBC. De 52-jarige Antwerpenaar leidde de financiële opkuis van het verleden en herwon, via transparante financiële communicatie, het vertrouwen van klanten en investeerders. "We hebben nooit de zwakke punten of de moeilijkheid van bepaalde dossiers verborgen gehouden."

Mede door de inspanningen in de voorbije zes jaar van CFO Luc Popelier is KBC uitgegroeid tot een van de best gekapitaliseerde banken van Europa. De bank-verzekeraar slaagde erin haar kapitaalbasis met 5 miljard euro te versterken. Eind 2015, vijf jaar voor de afgesproken deadline, kon ze de Vlaamse en federale overheidssteun die ze gekregen had na de financiële crisis van 2008, integraal terugbetalen. KBC is intussen ook een van de meest rendabele banken van Europa. Met een rendement op eigen vermogen van 18 procent scoort de bank twee keer zo goed als het gemiddelde van de Belgische banksector.

Beschouwt u deze onderscheiding als CFO of the Year als een rehabilitatie voor de banksector?

Luc Popelier: "Het is zeker een erkenning voor het vele werk dat bij KBC gebeurd is. Het verheugt me dat er, ondanks alle problemen die de sector de voorbije jaren gekend heeft, opnieuw waardering is voor de prestaties van een financiële instelling."

Zijn alle problemen van de banken echt van de baan?

Luc Popelier: "KBC heeft zijn strategie, organisatie, kostenstructuur en bedrijfscultuur in grote mate aangepast. Die inspanningen werpen nu vruchten af. We staan nog voor belangrijke uitdagingen, zoals de digitalisering, maar problemen zoals in het verleden zijn dat niet. De Europese banksector daarentegen is er nog niet helemaal bovenop. Verschillende banken kampen met een zwakke rendabiliteit en hebben problemen met de stringente kapitaaleisen en de druk van regelgevers. Ook de lage rente noopt tot voorzichtigheid."