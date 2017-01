Kim Van Esbroeck nieuwe CEO van Bancontact

Kim Van Esbroeck (38) was er al bij in 2011 toen de banken besloten hun Belgische betaalkaart toch niet te dumpen voor MasterCard, maar een nieuwe start te nemen met Bancontact. Van Esbroeck was er eerst chief operations officer en nadien chief commercial officer. In die functie was ze direct betrokken bij het openstellen van Bancontact-verwerkingen voor andere dienstverleners dan Worldline en bij de introductie van de mobiele Bancontact-app in 2014.

Van Esbroeck werkt al meer dan vijftien jaar in elektronische betalingen, eerst bij Integri en daarna bij Clear2Pay, dat die kwaliteitscontroleur overnam.

De Leuvense, geboren in Mechelen, heeft masterdiploma's in fysica en artificiële intelligentie van de KU Leuven.

Bancontact heeft ook uitgekeken naar andere externe en interne kandidaten voor het invullen van de functie, meldt het bedrijf. Kim Van Esbroeck kwam het sterkst uit de selectieprocedure. Bancontact is in handen van AXA Bank, Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC.

Volgens voorlopige cijfers haalde Bancontact vorig jaar bijna 1,4 miljard transacties, een groei van 6,38 procent.

De vorige CEO van Bancontact, Kris De Ryck, gaat zich nu volledig toeleggen op zijn activiteiten als CEO van Belgium Mobile ID. Dat is een consortium van grootbanken en operatoren dat de Belg een mobiele identiteit wil geven.