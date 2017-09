'Het motiveert me als een ander afziet'

"Bij mijn ouders thuis was het al voetbal en fietsen wat de klok sloeg. Mijn vader heeft nog als onafhankelijke wedstrijden gereden, en met nonkel Jef reed ik als jonge gast van veertien tijdens de grote vakantie met de fiets naar zee. Van Beverlo tot Wenduine, 184 kilometer. Dan overnachten, en met de fiets terug naar huis. Daar werd niet over gezeverd. Ik had later zin om zelf wedstrijden te rijden, maar ik zat op internaat en dat ging niet samen. Ik weet ook niet of ik goed genoeg was.

...