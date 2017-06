Geert De Peuter is de nieuwe CEO van chipontwikkelaar Caeleste

Geert De Peuter (44) leidde de jongste vijf jaar het onderzoeksteam van Nokia Bell Labs voor toepassingsspecifieke chips (ASICs). Als burgerlijk ingenieur elektronica begon hij in 1997 bij het ASIC-ontwerpteam van Alcatel, dat de DSL-chips voor het breedbandinternet ontwikkelde. Daarna was hij verantwoordelijk voor de fysieke communicatielaag in bepaalde types populaire netwerkapparatuur van Alcatel.

Na een zijsprongetje als baas van onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van een grafische hardwarestart-up van Alcatel-Lucent Bell Labs, nam hij in 2012 de leiding van het onderzoek naar snellere internettoegang van Bell Labs in Antwerpen. Vier jaar later kreeg hij er een team op de hoofdzetel van Bell Labs in Murray Hill (New Jersey) bij.

De Peuter volgt bij Caeleste Patrick Henckes op, die al halfweg vorig jaar zei dat hij zou opstappen om te trouwen met zijn Oostenrijkse partner. Hij verhuist naar Wenen. Henckes is medeoprichter en aandeelhouder van Caeleste en blijft voorzitter van de raad van bestuur.

Caeleste ontwikkelt geavanceerde beeldsensoren op maat voor medische, ruimte-, industriële en andere toepassingen. De nichespeler telde eind september zestien werknemers en sloot zijn boekjaar af met een toegevoegde waarde van 1,7 miljoen (+18 procent) en een nettowinst van ruim 440.000 euro (-13 procent).