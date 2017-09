'De Britten blijven een volk dat fundamenteel anders geprogrammeerd is dan het continent'

Na drie jaar Londen woon ik weer in België. Als u regelmatig in De Haan komt, is de kans groot dat u mij daar ziet wandelen, mijmerend over mijn volgende column. Londen is Groot-Brittannië niet. De bevolking van de stad is rijk, jong, hoogopgeleid en internationaal gericht. Het profiel van de antibrexiter. De inwoners van de meeste regio's in Engeland zijn arm, hebben heimwee naar productie als de draaischijf van de economie, denken vooral aan hun pensioen, en hebben massaal voor de brexit gestemd. Ze wilden controle over hun wetgeving, 350 miljoen pond per week extra kunnen uitgeven aan de nationale gezondheidsdienst en ze vertrouwen de vetbetaalde, luie en niet-democratisch verkozen bestuurders in Brussel niet.

...